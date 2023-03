L’oroscopo del giorno, 31 marzo: i segni fortunati con la Luna in Leone

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali e le previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, venerdì 31 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete in perfetta sintonia col mondo che vi circonda e questo non può che influire positivamente sul vostro umore e sul vostro sorriso. Ottime le chance di trovare il vostro posto nella società, grazie alla positività odierna della Luna. Avete voglia di divertirvi, di godervi la vita; la splendida forma fisica che avete in questo momento vi permetterà di fare quello che più vi piace.

Toro

Si prospetta una giornata sottotono e una possibile ricaduta nelle cattive abitudini: vita sregolata, qualche peccato di gola (un’abitudine per voi) e disordini di vario genere incideranno, senza ombra di dubbio, sul vostro assetto psicofisico. In ambito sentimentale, qualcuno avrà il sospetto che il partner lo tradisca o gli abbia raccontato una bugia. Occhio al denaro in uscita.

Gemelli

Godetevi una giornata serena, ideale per incontrare gli amici e rinnovare con tocchi sapienti il look. Un progetto di rilievo decolla: la stabilità e il successo a cui da tempo ambite sono tangibilmente a portata di mano! L’atmosfera affettiva si annuncia vivace e spensierata; apparite disinvolti e saprete destreggiarvi brillantemente tra coccole del partner, svaghi e inviti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La persona amata potrebbe sentirsi come un sorvegliato speciale: metterete in campo una diffidenza e una gelosia che nessuno s’aspetterebbe da voi. Non vi pare di dover ascoltare le motivazioni altrui, prima di giudicare, di fare il diavolo a quattro? Il giorno richiede qualche precauzione, potreste andare soggetti a forme reumatiche o ad alti e bassi di pressione.

Leone

Sarete allegri, su di giri! In ogni caso, l’obiettivo primario in questo momento per voi è il successo sociale, costi quel che costi. Al contrario del settore sportivo, decisamente sotto tono: meglio non forzare, non attendersi risultati particolarmente brillanti. La perfezione non è di questo mondo, ma oggi correte il rischio di fare Bingo alla tombola dell’amore. I motivi sono tanti…

Vergine

Non rinunciate a coltivare alcuni interessi artistici o intellettuali. Non si può pensare sempre e soltanto agli aspetti materiali della vita: occorre dare spazio anche alle esigenze della mente e dello spirito. Dedicate una bella fetta del vostro tempo al fisico, sia per quanto riguarda il benessere che la bellezza. Venere, amica, assicura momenti felici in campo amoroso.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giorno piacevole soprattutto per i rapporti, per le amicizie. Se avete programmato una gita, un viaggio, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno molto interessanti e divertenti. Si prevedono colpi di scena nel rapporto di coppia; se siete single, invece, nulla vi impedirà di… dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante.

Scorpione

Giornata che vi terrà sotto scacco. La Luna ostile, in Leone, vi costringerà a fare i conti con la realtà circostante, non sempre rosea: dovete rassegnarvi al fatto che non potete sempre indirizzare gli eventi, dovete subirne le conseguenze. Prendete sul serio i segnali di stress. Date spazio allo sport o ad attività rilassanti per una maggiore distensione psicofisica.

Sagittario

Vi sentirete stranamente vogliosi di qualcosa di diverso dal solito, di stuzzicante, che vi permetta di uscire dalla routine quotidiana. Le stelle non soltanto vi spingono in questa direzione, ma vi offrono anche molte opportunità per esaudire questo vostro desiderio di novità. Incontrerete infatti persone diverse da quelle che siete abituati a frequentare, persone affascinanti e stimolanti.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 31 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avvertite la necessità di fare dei cambiamenti e avrete la lucidità per attuarli. Procedete osando! In famiglia saprete accogliere le varie proposte e rivestire il ruolo di pacieri in eventuali contrasti. Se si tratta di questioni pratiche, avete tutte le carte in regola, grazie a determinazione e prontezza di riflessi, per risolvere questioni pratiche ed economiche, anche complesse.

Acquario

Non è certo colpa vostra se accadono degli imprevisti; ma anche il solo fatto che i vostri piani vengano scombinati, non vi garba. Meglio rassegnarsi e fare buon viso a cattiva sorte, anche perché peggiorereste solo la situazione! Il partner vi sembra irraggiungibile? Si tratta soltanto di una paura momentanea. Se il sentimento è reciproco, non avete nulla da temere.

Pesci

Dinamismo altalenante: in certi momenti avrete l’energia di spostare una montagna, in altri invece non ce la farete ad alzare un braccio. Di sicuro avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la pazienza, tutto tornerà rapidamente a posto! Accettate inviti e frequentate ambienti con persone che coltivano i vostri stessi interessi creativi e spirituali e ne sarete gratificati.

