L’oroscopo del giorno di giovedì 4 maggio, ecco i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno questo giovedì di inizio maggio i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 4 maggio 2023

Oroscopo oggi, 4 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi.

Ariete

Con la Luna nell’altra parte del cielo, per di più in opposizione a Giove, la tensione si potrebbe tagliare con il coltello. Che siano le belle giornate, la dissonanza di Marte, a ogni non mollerete la presa e rimarrete sulle barricate fino all’ultimo. Tra imprevisti, spese inaspettate e nervosismi, troverete comunque la maniera di avanzare. Bisogno di cambiare qualcosa.

Toro

Sesto campo dell’oroscopo occupato dalla Luna che porta una seccatura al lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Per altri potrebbe indicare un malessere passeggero localizzato allo stomaco, alla fascia intestinale. Motivi più che validi per cancellare qualche impegno e dedicare una bella fetta del vostro tempo a voi stessi, ossia al riposo e al relax.

Gemelli

I buoni segnali celesti, oggi, non mancano sicuramente. Anche se raggiungerete qualche ambizioso traguardo professionale non abbandonate la prudenza; qualche imprevisto si nasconde, infatti, dietro l’angolo. Buon momento per terminate cose già iniziate e poi lasciate in sospeso. In serata, il rapporto con il partner promette di riservarvi momenti veramente felici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Messi alla prova dalla quadratura della Luna, siete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il lavoro fatto fin qui! In amore, i single possono sentirsi magicamente confusi dalle tentazioni che aleggiano intorno e finire, seppure temporaneamente, con il capitolare.

Leone

Giovedì a due velocità, con la Luna prima in Bilancia, poi in Scorpione. Nella prima parte della giornata vi relazionerete con gli altri molto bene dimostrando un mix equilibrato fra apertura e distacco, che vi offrirà un’aria di competenza e autorevolezza al lavoro. Nella seconda parte, invece, l’umore altalenante creerà qualche tensione in famiglia e nella vita di coppia.

Vergine

Il vostro rapporto con il denaro è di solito molto calcolato, misurato, perché passa attraverso una serie di valutazioni che tanto caratterizzano il vostro segno, non a caso governato da Mercurio. Atteggiamento che oggi, forse, non sarà abbastanza, considerata la pesante quadratura della Luna con Giove nel vostro secondo Campo. Piacevolmente movimentata la serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Quasi tutto bene, ad eccezione di Giove – rompiscatole – nell’opposto segno dell’Ariete che vi tormenta con il denaro, col portafoglio e con il conto corrente. È il caso di rimandare trattative finanziarie di una certa importanza e acquisti robusti per la vostra abitazione. Serena, gratificante la serata: per alcuni in famiglia, per altri a cena, in totale intimità con la persona amata.

Scorpione

Nulla di importante fino al tè delle cinque, istante in cui la Luna passerà nel vostro segno. Contrariamente al solito e ai potenti transiti del momento, oggi tenderete a rinchiudervi in un bozzolo di pigrizia. Solo nel tardo pomeriggio rialzerete la testa per dedicarvi alla persona amata, agli amici, allo sport, alle cose che più vi interessano. Contatti con medici o psicologici.

Sagittario

Buon giorno sotto il profilo professionale: vi sentite particolarmente attivi e ricchi di spirito d’iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo, avete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come farlo; siete quindi in grado di fare proposte decisamente interessanti. Un dialogo aperto e sincero con la persona amata vi aiuterà a superare un’incomprensione che dura da tempo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 4 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata no. Gelosie e brutti presentimenti vanno allontanati senza indugi. Senza motivo, possono tornare a galla timori e ansie che pensavate ormai superati: parlatene con un amico fidato. Sul lavoro apparite così scostanti e ombrosi da scoraggiare qualunque tentativo d’avvicinamento da parte dei colleghi. E le critiche fioccano! Regalatevi per una serata casalinga.

Acquario

È un giorno dinamico quello che vi aspetta, ricco di novità che irrompono all’improvviso nella vostra vita. Dal lavoro all’amore, siete perfettamente in grado di capire quali sono le scelte vincenti e quale strada seguire per farle sfruttare! I pianeti dell’amore sono un’autentica perla sia per chi vive un solido rapporto sia per i single, che avranno una grande facilità di conquista.

Pesci

La mente è lucida e nessuno potrà cogliervi in fallo come vorrebbe. Dovranno attendere un’altra occasione: voi siete irreprensibili. Le eventuali difficoltà in campo professionale non vi spaventeranno, anzi le saprete trasformare in stimoli capaci di potenziare la vostra esperienza, la vostra abilità. Non sottovalutate un’offerta di lavoro che richiede un piccolo compromesso.

Fonte immagine: Quique da Pixabay