Oroscopo del giorno di sabato 4 novembre: ecco i segni più fortunati del weekend

Amore, lavoro, fortuna: ecco le previsioni segno per segno di sabato 4 novembre.

Oroscopo di oggi, sabato 4 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il dinamico trigono che la Luna, dall’amichevole Leone, vi elargisce promette di essere efficacissimo nell’esaudire ogni aspettativa. Di certo non sarete modesti nel chiedere: sapete bene di avere in mano ottime carte da giocare. Vorreste che la persona amata vi dedicasse maggiori attenzioni. Ma la sua distrazione dipende da voi, da un po’, in coppia siete poco partecipi.

Toro

Non fosse per la frenante ostilità lunare, molte questioni si risolverebbero quasi da sole. Non scoraggiatevi: pazientate fino a giovedì. Una questione potrebbe darvi del filo da torcere ed essere motivo di discussioni anche animate. In serata, possibili piccoli fastidi, acciacchi di poco conto. Che però voi rischiate di ingrandire oltre misura! Rilassatevi e, soprattutto, distraetevi.

Gemelli

Prosegue la parentesi vivace e dinamica, anche se sempre disturbata da qualche inconveniente provocato dalla conflittuale angolazione di Marte. Un po’ di distrazione, qualche dimenticanza ma, per il resto, tutto procede per il meglio. Nel privato si prevedono momenti appaganti, emozioni piccanti; in particolar modo per chi ha voglia di farsi tentare da qualche maliziosa avventura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle sembrano allineate per aumentare le vostre capacità intuitive e per sfruttare al meglio le circostanze lavorative che il periodo offre. Vi basterà un semplice colpo d’occhio per rendervi conto dello stato di ogni contesto e agire di conseguenza! Vagliate con lungimiranza gli incontri, poiché ce ne sono all’orizzonte alcuni molto interessanti, anche sotto il profilo lavorativo.

Leone

Gli astri alzano le vostre quotazioni e vi danno la carica. State all’erta se avete un’attività autonoma: potrebbe capitarvi un occasione, di quelle da cogliere al volo che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario. La serata porterà momenti di rara intensità affettiva ed erotica per chi è felicemente in coppia; ma sarà prodiga di situazioni eccitanti anche per i single.

Vergine

Fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Se siete innamorati allontanate le ombre e i sospetti che avvolgono, in queste ore, il rapporto affettivo. La Luna consiglia di mettervi a dieta e di occuparvi maggiormente del vostro fisico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In questo giorno non dovrete fare altro che godervi la vita nei suoi aspetti più disinvolti e divertenti, compreso qualche gioco seduttivo. L’amore trionferà, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata, tanto da mandare in orbita stellare il vostro rapporto di coppia. Corteggiamenti in vista per i single e i più giovani.

Scorpione

Cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente. Con la Luna dissonante, sembra a rischio l’armonia di coppia: nervosi e irritabili, vi tirerete addosso qualche critica dal partner per il vostro materialismo e il disinteresse verso i problemi comuni. Rallentate i ritmi, non chiedete l’impossibile al fisico.

Sagittario

La Luna disegna un buon aspetto con il vostro segno. Difficile desiderare di più dalla buona sorte! Fantasia e determinazione sono gli ingredienti di un mix che non può che essere vincente. Se cercate una relazione sentimentale che sappia appagarvi nelle vostre più intime esigenze, fatevi avanti, prendete voi l’iniziativa.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 4 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata poco proficua, movimentata ma dagli scarsi risultati: i pianeti che contano vi ignorano. Per quanto riguarda il lavoro, al momento non ci sono possibilità di cambiamento; perciò, anche se il vostro lavoro non vi entusiasma, dati i tempi, tenetevelo stretto. In amore scatta una rinnovata disponibilità nei confronti della persona amata che vi spinge a soddisfarne ogni desiderio.

Acquario

Battaglieri e suscettibili, per colpa soprattutto di questa indisponente Luna in Leone, rischiate di mettere in crisi rapporti a cui tenete molto. Non vale la pena sacrificare una bella amicizia per una sciocca questione di principio. Ragionate! Se dovete parlare in pubblico preparatevi a fondo e, soprattutto, niente discorsi a braccio: in questo periodo la memoria non vi assiste.

Pesci

Il periodo è abbastanza statico e le vostre giornate sono fatte di tanta normale, a volte noiosa quotidianità. Urge un’idea innovativa! Basta davvero poco per dare una sferzata di originalità al solito trantran: mettete in moto la fantasia! Anche se siete molto impegnati e pure un po’ stanchi, non cedete alla tentazione della sedentarietà. Fate un po’ di movimento moderato.

