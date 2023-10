Amore, lavoro, fortuna: l’oroscopo del 4 ottobre

Le previsioni dell'oroscopo del 4 ottobre, segno per segno: ecco chi saranno i più fortunati.

Oroscopo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopo.it. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna amica in Gemelli. Un senso di benessere fisico ed emotivo ti permette di ascoltare la voce del cuore, libero da condizionamenti egoistici, diffidenza e rancori per poterti così godere ogni forma di piacere e trarre beneficio dalla serenità interiore. Se è il lato pratico della vita che ti sta più a cuore, sappi che aleggia una buona dose di lungimiranza: in fatto di lavoro e di affari hai la vista lunga. Sei solo/a? Non male questo mercoledì per incontrare l’amore.

Toro

Sarà effetto di Venere in Leone che ti vuole un po’ innamorata, probabilmente di qualcuno o forse solo di te stessa, di una situazione, di uno stile… di sicuro anche gli amici fanno la loro parte, nell’arte di persuaderti. Ma ci vuol poco a sfondare una porta aperta! Ed è così che dopo il lavoro, girando per negozietti artigianali, non resisti alla tentazione di comprare il comprabile… tutta roba di qualità e ottimo gusto, ma che prezzi. Cena a casa tua con ospiti.

Gemelli

Nel cielo di oggi salta subito all’occhio la Luna nel segno in ottimo aspetto al Sole. Pensa di meno, ama di più e rifletti bene prima di parlare. Usa il cuore e supererai le difficoltà nel rapporto di coppia, con i colleghi e superiori. Il consiglio delle stelle: aumenta la prudenza e attenzione ai dettagli, soprattutto se hai un’attività a conduzione familiare. Quadro astrale felicissimo per il rapporto di coppia, sia sotto il profilo emotivo che erotico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

“Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere”. E Douglas Pagels ha non una ma cento ragioni, pensa a tutte le volte che le tue amiche ti hanno consigliata, aiutandoti più o meno direttamente a risolvere un problema. Come oggi, per esempio, che con la Luna in dodicesima casa, oltre a non essere in forma fisicamente, non hai abbastanza testa da ragionare lucidamente. Grazie a Mercurio, complice, che agisce per conto tuo.

Leone

La tua loquacità è in grado di stupire anche la più scettica delle persone: non mancano le opportunità per allargare il cerchio delle conoscenze, utili sia al lavoro sia per migliorare le attività del tempo libero. Basterà mantenere un comportamento moderato e armonioso per ottenere il meglio dalle circostanze e dalle persone vicine. Una bella novità e piacevoli momenti con gli amici di sempre. Amato/a dalla sorte dalle stelle, ti godrai una serata felice col partner.

Vergine

Luna in transito nella zona più alta e importante del tuo cielo, quella dove non si può certo rimanere fermi e con le mani in mano. Potrebbe essere un momento cruciale per prendere una decisione importante, per apportare dei cambiamenti drastici ai tuoi piani, convincerti a una svolta sostanziale. Se hai un’attività autonoma, non ostinarti a oltranza, impara ad ascoltare il prossimo. Se ami il flirt, questo è un momento divertente e prodigo di situazioni vivaci.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Quarto giorno di ottobre positivo, con la sensazione che presto quello che non funziona procederà… secondo i tuoi desideri. Pensa positivo anche per l’amore! Momento ideale per riflettere su ciò che hai intrapreso al lavoro e sulla direzione verso la quale intendi procedere; domattina Mercurio, astro della comunicazione, del lavoro e degli affari, sbarcherà nel tuo segno. Accendi i motori, focalizza i tuoi limiti e affila le unghie! Quadro sereno in campo amoroso.

Scorpione

Brillante, radioso e costruttivo questo primo mercoledì di ottobre. La scelta migliore è quella di andare avanti senza esitazioni con lo scopo di perseguire gli obiettivi (lavorativi e sentimentali). Ci sono forti energie nel tuo cielo: che ne dici di darti una mossa e di usarne un po’? Approfitta dei passaggi astrali di oggi per rimetterti a posto economicamente. Se puoi permetterti di acquistare una casa o, altri beni stabili, potresti trovare delle buone occasioni.

Sagittario

Luna in Gemelli nell’altra parte del cielo, opposta al tuo segno, ma non negativa. Transito ideale per stabilire nuove collaborazioni al lavoro, oppure per sviluppare un progetto a cui tieni molto con persone competenti e che hanno grande stima nei tuoi confronti. Se sei innamorato/a, lasciati andare… Sogna pure. Non vergognarti dei tuoi pensieri romantici, che diamine. Un po’ di leggerezza ci vuole, ogni tanto, e la Luna in Bilancia ti invita a mollare gli ormeggi…

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 4 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ben definito il semaforo della giornata, con un rosso minaccioso sull’attraversamento per l’amore, ribadito dalla quadratura di Marte in Bilancia; dunque, famiglia invadente e partner pragmatico ma distratto, emotivamente lontano. Se l’amore nella tua vita non c’è (e nell’oroscopo va cercato e interpretato in base alla posizione di Venere), lo troverai in azienda tra i colleghi; probabilmente non in forma ufficiale. E allora attenta a come ti muovi e a quello che fai!

Acquario

Questa è proprio una splendida Luna. Va onorata giocando in modo aperto, senza tatticismi che non sono da te. Sono inutili gli intervalli prolungati tra un exploit e l’altro. Il lavoro procede a gonfie vele e ti darà ulteriori gratificazioni; domani, con l’ingresso di Mercurio nel segno della Bilancia: potrai premere sul pedale dell’acceleratore del successo. Anche in amore è meglio viaggiare a massima intensità. Baci bollenti, a rischio di ustione. Sesso di qualità.

Pesci

Quello dell’intelligenza e della comprensione è uno sguardo privilegiato che non tutti hanno. E che tu invece mostri al mondo intero! Per essere chiari, la Luna ti guarda storto dal segno dei Gemelli, ambito astrologico legato alla casa, alla famiglia, alla vita privata. Mostrati più comprensiva, specie con figli e fratelli. Buon momento per terminare cose già iniziate, e poi lasciate in sospeso. Buon momento per trascorrere una serata in totale intimità col partner.

