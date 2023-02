Oroscopo 5 febbraio 2023: ecco chi avrà una domenica fortunata

Oroscopo del giorno del 5 febbraio: previsioni per amore, lavoro, fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 5 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Hanno più gli altri da temere dalla vostra esperienza e attenzione ai particolari, che voi.

Oggi tentate qualche passo in una nuova dimensione, dove siate lieti di tuffarvi e immergervi completamente senza lasciare fuori un millimetro di voi stessi.

Toro

Il vostro orgoglio in questa giornata potrebbe non permettervi di ragionare lucidamente e questo potrebbe creare degli scontri con le persone a cui volete bene.

Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c’è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato.

Gemelli

Nel campo sentimentale ci potrebbe essere qualche evoluzione positiva, ma solo se sarete in grado di esprimere davvero i vostri sentimenti.

Idee brillanti e fascino saranno le vostre carte vincenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sul lavoro stai sopportando pressioni esagerate; tuttavia, non è il momento di mollare: analizza con cura tutte le possibili alternative prima di gettare la spugna.

Nel campo del lavoro dovete essere irreprensibili anche con i vostri colleghi.

Leone

Una vasta gamma di tentazioni (cibo ed altre cose) vi si stanno per presentare quest’oggi.

Non siate troppo critiche nei confronti del partner: potrebbero nascere facilmente dissapori e incomprensioni.

Vergine

Una nuova partnership non sta lavorando come voi speravate e vi potrebbero chiedere di assumere un nuovo ruolo che possa aiutare i vostri affari, siate un faro per questa persona anche se non vorreste.

Soprattutto se svolgete un lavoro che implichi il contatto con il pubblico, avrete la sensazione di essere in armonia con tutte le persone che incontrerete e chi lo sa, magari l’intraprendenza potrebbe essere premiata con un invito a cena, quindi buttatevi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato. Oggi è il momento di regalare un po’ di comprensione in più alla persona che ami.

Scorpione

Sottovalutate spesso i sentimenti, specie quelli degli altri e pretendete anche di essere capiti. La vostra visione della vita in questo periodo è eccessivamente cupa, cercate di ravvivarla un po’, il vostro partner potrebbe aiutarvi in questo senso.

Sagittario

In questa giornata avrete grandi energie e dopo giorni poco edificanti e soddisfacenti, è giunto finalmente il momento di prendersi una rivincita. Imponete una vostra decisione, quella che ritenete opportuna e portatela avanti a ogni costo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 5 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dall’esterno poi vi verranno dati degli input che vi serviranno a comprendere le persone che avete vicino e considerarne la lealtà. Sarete lucide e affascinanti come non mai, capaci di imporre le vostre idee e proposte di lavoro nel modo più vantaggioso.

Acquario

In amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato delle cose. La vostra presenza e il vostro affetto basteranno per riportare un po’ di sereno.

Pesci

La sfera amorosa riserverà ampie soddisfazioni alle nate nella seconda decade. Se state in cerca dell’amore , questo è un giorno meraviglioso per incontrare nuove attraenti figure.

