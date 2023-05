Oroscopo del giorno del 5 maggio: i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 5 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In coppia tutto bene, se siete nati all’inizio o alla fine del segno: il partner vi adora e voi lo ricambiate con passione. E se la mezza mela ancora non c’è? Attenti ai vostri segreti di cuore, specie se interferiscono con l’ambiente di lavoro. A mettervi in guardia l’opposizione Luna-Mercurio, basta una parola sfuggita per caso a mettere in piazza le vostre emozioni più recondite.

Toro

Con un obiettivo davanti a voi oggi andate fortissimo, i guai iniziano quando gli altri si mettono di mezzo, facendo vacillare le basi del vostro progetto. Influenzati dall’ambiente e dalla Luna opposta diventate instabili; la vostra ragionevolezza, sottolineata da Mercurio, vi aiuta in amore ma non nel lavoro, dove occorre più fermezza. Necessario chiarirsi con un amico.

Gemelli

La configurazione di questo venerdì vi prospetta una giornata molto favorevole per quanto riguarda gli impegni quotidiani e soprattutto il lavoro; molte cose che sembravano difficili diventano possibili e si risolvono con grande facilità. Mostratevi flessibili: trovate il modo di adattarvi alle circostanze, alle richieste che potrete ricevere. Settori creativi in pole position.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna più che positiva vi rende spontanei e giocosi nel modo di affrontare la giornata, consentendovi di risolvere i temi più delicati con una leggerezza che si trasforma poi in eleganza. Godete oggi di una creatività che sgorga con facilità e vi aiuta a trovare soluzioni efficaci e insolite che conquistano tutti. In amore avete una marcia in più, non sprecare questa opportunità!

Leone

Inizia la quinta giornata della settimana mentre voi avreste invece voglia di restarvene in casa a godere della serenità delle quattro mura domestiche e delle persone che fanno parte della vostra cerchia ristretta. Oggi va così, con la Luna dispettosa nel quarto campo. Problemi di comunicazione con qualcuno? Il vero problema è il dialogo, infarcito di equivoci e incomprensioni.

Vergine

Quinto giorno di maggio caratterizzato da una configurazione astrale armoniosa che vi garantisce una giornata vivace e costruttiva. I contatti e le sollecitazioni non mancheranno, attorno a voi c’è movimento e ne traete beneficio. Facilitati piccoli viaggi e spostamenti: il desiderio di muovervi si fa sentire, e si annunciano incontri piacevoli se lo farete. Più sereno il fronte amoroso.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oltre ad avere Giove (denaro, fortuna) davanti a voi, oggi vi trovate la fase lunare di plenilunio nel vostro secondo campo, quello associato ai soldi. Transiti che vi stuzzicano non poco: controllerete tutto attentamente, ogni spesa, ogni cifra in uscita o in entrata per timore che qualche cosa vi sfugga, o peggio, che qualcuno cerchi d’imbrogliarvi. Domani andrà meglio.

Scorpione

Luna oggi nel vostro segno, è vero, ma non avete nulla da festeggiare. L’opposizione con Sole e Mercurio (in Toro) manda l’umore sull’altalena e a monte un programma tanto atteso. Niente da fare, conviene tirare il freno a mano in tutto, a cominciare dal lavoro e dagli affari. Affascinante, affettuoso, brillante il partner. Ma defilato, brontolone e sospettoso. Prudenza alla guida.

Sagittario

Imbronciati e ne avete ben donde, primo perché è venerdì, la giornata più movimentata della settimana che vi tira giù dal letto presto, col trillo insistente della sveglia che vi ricorda che l’agenda è oberata di impegni. A seguire perché si forma il Plenilunio nel vostro dodicesimo campo. Rinunciate a un’uscita serale per dedicare un po’ di tempo a voi stessi, al vostro benessere.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 5 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ottimo umore, se tutti i venerdì fossero così il mondo sarebbe una bella sfera colorata nei toni del rosa, del fucsia, dell’arancio, i colori più belli dell’alba. Ed è proprio in questa alba, rinnovamento dell’umanità, che vi ispirate con fiducia. Giornata positiva sotto tutti i fronti, dai rapporti sentimentali alle amicizie, fino agli affari, gli studi e i viaggi di lavoro.

Acquario

Malumore e stanchezza, tipici malanni degli ultimi giorni della settimana, quando non si ha voglia di alzarsi per recarsi al lavoro e magari risolvere vari problemi prima del weekend. Migliore la situazione se potete gestirvi in proprio, scegliendo gli orari e i contatti che sentite più consoni. Rimane in equilibrio il fronte amoroso, protetto da Venere trigona al vostro segno.

Pesci

Un pizzico di furbizia moltiplica le vostre capacità operative, facendovi intervenire con decisione nelle situazioni in cui manca chiarezza o il giusto input per far decollare progetti che vi premono molto. Il settore amoroso vi vede confusi: vi sforzate di rafforzare il legame affettivo, ma più cercate di stringere il nodo d’amore con il partner, più questo si fa sfuggente…

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay