Amore, lavoro, fortuna: ecco l’oroscopo del giorno del 5 settembre

Le previsioni segno per segno: ecco cosa dicono le Stelle per la giornata del 5 settembre.

Oroscopo di oggi, martedì 5 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare, per non abboccare a esche allettanti offerte da persone molto astute. Ridimensionate dunque i progetti vaghi e incerti, che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari… in tutti i sensi. Effervescenza nella vita amorosa, con disponibilità ad aprirsi a persone nuove oppure a rivitalizzare la relazione storica.

Toro

Periodo ambivalente in amore: da un lato riceverete conferme del vostro fascino, dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data. Situazione in evoluzione, ma dovete gestirla con metodo, buon senso. Sul lavoro, sebbene qualcuno stia cercando di mettervi in difficoltà, con un indiscutibile savoir-faire uscirete vincitori da ogni possibile controversia.

Gemelli

Piccole circostanze favorevoli forniscono la soluzione anche a problemi grossi o a questioni che vi stanno a cuore: contate su intuizioni preziose. L’importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di agire con superficialità e impuntarvi su delle sciocchezze. Dedicatevi ai vostri hobby con maggiore costanza, vi permetterà di conoscere persone interessanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in Toro rende la giornata ideale per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari o con il parentado. Si prevedono momenti belli da spendere insieme a tutte le persone che amate: cene, feste, concerti, piacevoli viaggi. Nel lavoro siete sempre all’erta, pronti a trovare soluzioni nuove quando un intoppo qualsiasi si profila all’orizzonte.

Leone

Tenete sempre presente che in questi giorni, con la Luna e Giove in Toro, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti! L’atmosfera cambierà in serata, momento in cui la Luna passerà in Gemelli e il vostro umore riprenderà quota. Divertentissima la serata.

Vergine

Tutto va come sperato, e andare d’accordo con gli altri diventa subito più facile: un’insolita arrendevolezza vi rende infatti amabili e amati. Notevole, oggi, lo spirito di avventura; vi consente di esplorare nuovi settori per ampliare la vostra attività e il vostro raggio d’azione. Con la Luna, amica, che alimenta romanticismo e complicità, la coppia vive una giornata magica.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Di veramente rilevante oggi per voi non c’è nulla, è una giornata tutto sommato tranquilla da dedicare al lavoro, all’amore. Rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia: è a tenuta stagna, oggi ne avrete la conferma. Difetterà la concentrazione e lo zelo lavorativo sarà scarso, ma puntando sull’intuizione otterrete risultati positivi in barba a chi non crede in voi.

Scorpione

Vi sentite sfasati, soprattutto perché la Luna in Toro ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all’orizzonte. Siate pazienti: in fondo le nuvole grigie sono passeggere e sapete di poter rimediare con poco. Un incontro vi scombinerà, anche se siete già in coppia; vi lascerete conquistare dal fascino un po’ riservato di una persona non facilmente accostabile.

Sagittario

Giorno molto importante per quanto riguarda il lavoro, qualunque sia la vostra attività. Potrete ottenere consensi importanti e miglioramenti vistosi, come assicurano i pianeti veloci nel vostro cielo! Qualcuno avrà promozioni e incarichi importanti, di notevole responsabilità. La vostra salute non desta preoccupazione alcuna, al massimo potrete esagerare a tavola.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 5 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una giornata di relax all’insegna dell’amore, grazie agli influssi astrali più che positivi: tutto fila via liscio con tanto di novità e piacevoli sorprese. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti! Se avete in programma spostamenti a due, viaggiate in un clima stimolante. Organizzate una visita a una città d’arte, vi entusiasmerà.

Acquario

Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che della Luna ostile, è del vostro accentuato senso critico che fa delle piccolezze un dramma. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze dell’altro. Il pensiero crea, quindi pensate positivo! Potrete iniziare un’attività stimolante da coltivare come hobby: sarà un antidoto allo stress.

Pesci

Questo è il momento di agire con determinazione e di far capire agli altri chi veramente siete. In mano avete tutti gli strumenti per far valere la vostra abilità e il vostro fascino. Sul lavoro avete la giusta grinta e sapete presentarvi in modo da far risaltare il vostro talento. Anche in amore riuscite a trovare il modo di farvi notare e, se siete in coppia, di farvi rispettare dal partner.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay