Oroscopo del giorno, 6 aprile con la Luna in Bilancia: le previsioni per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata del 6 aprile i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 6 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giovedì nervoso per l’Ariete per via del Plenilunio nel vostro settimo Campo che vi procura un po’ di irritazione e affaticamento. Potreste essere un po’ polemici, anche senza motivo, soprattutto con la persona amata: un atteggiamento più rilassato migliorerà l’atmosfera intorno a voi. Cercate di essere più presenti e vedrete che i dissapori con il partner svaniranno!

Toro

Il cielo corre in vostro aiuto: per superare dubbi e problemi, basta allargare gli orizzonti e guardare oltre. Una riflessione sullo stato degli affari vi invita a considerare con maggiore attenzione obiettivi più modesti, ma decisamente più vicini. Un regime di vita tranquillo e moderato, anche per degli stakanovisti come voi, sarebbe un’impresa possibile e soprattutto proficua.

Gemelli

Le vostre stelle oggi vi sponsorizzano e vi vogliono felici: avrete voi le redini di diverse situazioni, sia sul lavoro, che nei sentimenti! Il vostro entusiasmo si accenderà, di fronte a novità che stimoleranno la vostra fantasia e la vostra curiosità. Vengono riconfermati fiducia ed entusiasmo nella coppia; i single affinano le proprie strategie di seduzione e diventano irresistibili.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in Bilancia e il Sole in Ariete vi giocano un brutto tiro, gettando acqua sul fuoco e spegnendo ogni forma di entusiasmo. Tutto sembra lontano. Peccato, perché quel nuovo spiraglio, di lavoro o sentimentale fa lo stesso, iniziava a piacervi davvero. Per non appesantire lo stomaco consumate pasti leggeri, specialmente se lo fate di fretta e siete con la testa da un’altra parte.

Leone

Il denaro volerà dalle vostre tasche: si prevedono uscite di denaro per imprevisti vari, forse per guasti tecnici. Sarà il caso di tenere una guardia alta e di rinviare a data da destinarsi spese e affari di una certa importanza. Buone notizie dal fronte amoroso. Si prevede il consolidamento di una situazione affettiva esistente o nella creazione di una nuova opportunità.

Vergine

Il denaro volerà dalle vostre tasche: si prevedono uscite di denaro per imprevisti vari, forse per guasti tecnici. Sarà il caso di tenere una guardia alta e di rinviare a data da destinarsi spese e affari di una certa importanza. Buone notizie dal fronte amoroso. Si prevede il consolidamento di una situazione affettiva esistente o nella creazione di una nuova opportunità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una bella seccatura avere la Luna in transito nel proprio segno che le prende di santa ragione da Giove e dal Sole. In altre parole, un progetto non decollerà, una multa o una spesa imprevista alimenteranno il cattivo umore, la sicurezza in voi stessi è da quattro. Rimandate qualche impegno e correte a divertirvi con gli amici di sempre. Non forzate con lo sport.

Scorpione

Senza astri a fare il tifo per voi, la giornata, dal punto di vista energetico, si prospetta bloccata: vi sentite stanchi e poco propositivi. Dovrete, a discapito di qualche occasione sociale – mondana, assecondare l’impellente bisogno di riposo. Prendetevi cura di voi limitando l’uso di quelle sostanze che hanno un effetto boomerang sul vostro organismo, quali fumo e caffè.

Sagittario

La Luna in sestile dalla Bilancia riesce a tenere alto il tono dell’umore, offrendovi insolite esperienze cui non potete proprio rinunciare. La giornata risulta piacevolmente movimentata, piena di incombenze capaci di strapparvi un sorriso. Potrebbe arrivare una proposta assai allettante, ma prima di accettarla dovrete essere in grado di valutarne ogni aspetto collaterale.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 6 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Malgrado la naturale concretezza, con la Luna in orbita disarmonica la vostra mente rischia di smarrirsi nel labirinto delle cose da fare. Il risultato è che alla fine della giornata sarete stanchissimi pur non avendo concluso quasi nulla. Per depurare il fisico dalle tossine fate una moderata attività fisica. Non serve strafare, basta mezz’ora al giorno purché sia costante.

Acquario

Tenete gli occhi aperti verso le novità che stanno emergendo gradualmente. La Luna in trigono garantisce per voi! Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimorso di non aver osato. Nelle faccende di cuore vivete ciò che viene, evitando di imbarcarvi in progetti impegnativi poco favoriti in questo preciso momento. Contatti con persone lontane.

Pesci

Che scossa positiva arriva da questo sesto giorno di aprile con la Luna in Bilancia: avete davanti una giornata sovraccarica delle migliori sorprese. Contatti umani stimolanti e opportunità preziose per il futuro sono sulla vostra agenda, quest’oggi. Non dovrebbero presentarsi ostacoli fra voi e una serata intrigante; cercate di non sciupare tutto tirando fuori una polemica.

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay