Oroscopo lunedì 6 febbraio: nuove esperienze per Sagittario, Vergine ispirata a lavoro

Oroscopo di oggi, lunedì 6 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Gli obiettivi piú grandiosi vi appariranno improvvisamente a portata di mano, piú raggiungibili.

Troverete una predisposizione per gli argomenti complicati, come la filosofia, la politica e l’economia.

Toro

Oggi potrete sentirvi minacciati, ma è solo una vostra impressione, quindi cercate di trattenervi da risposte esagerate. Non siate troppo invadenti e possessivi in amore.

Gemelli

Non abbiate paura di aprirvi con le persone che ripongono in voi la propria fiducia. Momenti dolci in amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lavorare per conto di qualcun altro, nonostante la vostra esperienza nel settore, potrebbe risultare un tantino frustrante per voi e per i vostri ambiziosi sogni di gloria. A volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose, siete degli idealisti e sporcarvi le mani con il duro lavoro, vi sembra eccessivo

Leone

La solitudine potrebbe fare capolino dalle vostre parti oggi, ma non dovete averne paura poiché stare con voi stessi non costituisce un problema. In arrivo piccole nubi in amore.

Vergine

Se avete una riunione sul lavoro, il vostro intervento sarà un successo. Avrete modo di precisare il vostro ruolo e vi sentirete felici di lavorare in questa azienda. In questo periodo siete pieni di energia e potreste riversarla su tutto quello che state facendo in questo periodo, a cominciare dal lavoro, ma senza dimenticare la vita privata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ottime occasioni in campo sentimentale. La vita quotidiana va bene, le cose sentimentali ancora meglio.

Scorpione

Forse avete sopravvalutato la persona che avete affianco, che si tratti di un amico o di un partner, la questione non cambia. Questo non è il giorno buono per dire basta in amore; le nuove storie, quelle che nascono adesso possono essere difficili o con persone lontane.

Sagittario

Solo per oggi potreste sperimentare nuove esperienze, soltanto per mettervi alla prova. Ci sono molte opinioni valide che potreste prendere in considerazione in questa giornata, per risolvere delle questioni piuttosto ingombranti o per iniziare qualcosa che avevate in mente da tempo, come un progetto.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 6 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In questo momento potete studiare meglio, scoprire nuovi campi di interesse, dare più slancio e qualità al lavoro intellettuale. Il momento odierno potrebbe essere importante nella vostra realtà professionale.

Acquario

In questa giornata segnerete un punto a vostro favore in una vostra relazione, sia di amicizia, che di amore. In amore, invece, sarete al top del fascino e della capacità di seduzione: nessuna preda potrà sfuggirvi.

Pesci

La sfera amorosa vi regalerà momenti indimenticabili e una grande serenità. In amore vivrete una fase decisamente felice.

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay