Oroscopo del 6 luglio 2023: le previsioni e i segni fortunati del giorno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 6 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una sorpresa completamente inaspettata potrebbe cambiare il corso della vostra giornata di oggi. L’effetto dirompente della congiunzione di Venere e di Marte nel segno del Leone si farà sentire e vi lascerà letteralmente senza fiato e senza parole.

Toro

Oggi lascerete trapelare tutta la vostra agitazione, che di solito tenete ben celata per non danneggiare la vostra immagine tranquilla. Venere e Marte in aspetto disarmonico nel segno del Leone vi rende inquieti e preoccupati ma questo vuol dire semplicemente che siete umani!

Gemelli

La presenza di Venere nel segno amico del Leone oggi sarà proprio una manna dal cielo per voi. Il vostro naturale disincanto verrà fatta svanire velocemente dagli influssi del pianeta dell’amore. Il partner sarà lieto di vedervi così rilassati e spontanei, pronti a lasciarvi andare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Mercurio e il Sole si trovano nel vostro segno e la loro benefica presenza vi garantirà una grande lucidità e brillantezza intellettuale. Saprete quindi dimostrare la vostra abilità in tutti i settori in cui deciderete di impegnarvi, riscuotendo anche un discreto successo.

Leone

Una grossa dose di aggressività vi spingerà all’attacco quest’oggi. Di per sé questo non sarebbe un male, se non fosse che l’opposizione della Luna in Acquario potrebbe portarvi a un eccesso di agitazione, poco utile a farvi sostenere dialoghi sereni.

Vergine

Saturno si trova in aspetto disarmonico in Pesci e per voi sono in arrivo alcune tempeste emotive che saranno alquanto difficili da gestire. In amore siete molto incerti sul da farsi. Certe emozioni vi travolgeranno impedendovi di rimanere lucidi e razionali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avete un vivace bisogno di comunicare, e oggi questo bisogno sarà presente più che mai, grazie alla presenza della Luna nel segno amico dell’Acquario. Oggi otterrete facilmente ciò che vi sta più a cuore raggiungere, senza fare una particolare fatica per arrivarci.

Scorpione

Chi vi sta accanto in questo momento vi sembra particolarmente esigente, al punto da mandarvi un po’ in crisi. Non dovete fare necessariamente i salti mortali per accontentare gli altri, anche se la Luna dissonante in Acquario sicuramente vi fa sentire un po’ in colpa.

Sagittario

Una volta accertato che il vostro desiderio non è un capriccio, cosa che va sempre valutata attentamente, potrete procedere con sicurezza verso la meta desiderata. La presenza armonica della Luna in Acquario vi garantisce infatti delle idee vincenti.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 6 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza di Mercurio in opposizione nel segno del Cancro potrebbe rendere un po’ confusi i vostri pensieri. In particolare avrete difficoltà nel sintonizzarvi sui vostri desideri profondi e, non riuscendo a focalizzarli al meglio, perderete tempo ed energie.

Acquario

La Luna nel vostro segno, in aspetto a Venere e Marte nel Leone, garantisce un’altalena di emozioni. Saranno possibili tanto nuovi amori e riconciliazioni quanto rotture e litigi, ma una cosa è certa: non vi annoierete. Fate attenzione sul piano della salute.

Pesci

I buoni aspetti di Mercurio e di Urano al vostro segno vi rendono oggi estremamente vivaci dal punto di vista mentale. Il vostro rendimento al lavoro è ottimo, e potrete passare un’ottima serata in compagnia degli amici. Un po’ di freddezza in amore.

Questo è l'oroscopo di oggi, 6 luglio.

