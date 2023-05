Oroscopo del giorno, Luna in Scorpione: i segni fortunati del weekend

Ecco come trascorreranno il primo sabato di maggio i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 6 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’imprudenza che manifestate nelle vostre azioni potrebbe rendere precario il rapporto di coppia; nelle situazioni più delicate siete privi di tatto e pronti a scagliarvi contro chi, invece, desidera, il vostro appoggio. Colpa delle stelle che vi spazientiscono, soprattutto nella prima parte della giornata. Fate appello alla vostra saggezza e vedrete che le cose andranno meglio.

Toro

Luna opposta al vostro segno. Umore volubile, capriccioso, tendenza alla critica. Bisogno di perfezione e di maggiore chiarezza nei rapporti interpersonali. Imperfezioni caratteriali, sbavature emotive, pecche affettive, ma anche tutto ciò che è superfluo o eccessivo oggi infastidiscono. Una lunga passeggiata a piedi o in biciletta obbligatoria, come una tisana rilassante.

Gemelli

Grazie a Venere, avete una grande forza interiore condita da generosità e altruismo. Intelligenti, socievoli, simpatici e affascinanti, per molti siete un faro nella notte: date sicurezza e aiuto a chi si trova in difficoltà. Ogni tanto però non fate peccato, se pensate solo a voi stessi. Sano individualismo che diventa amor di sé, per il vostro benessere, per i vostri mille interessi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna romantica. Luna in quinto Campo che accende una sensibilità speciale: riuscite a esprimere sensazioni, emozioni, pensieri senza bisogno di usare troppe parole. Curiosità improvvise, sia nei confronti del partner come per altre persone saranno il filo conduttore di questa giornata. Il lavoro e la professione favoriscono i nativi più decisi, più intraprendenti.

Leone

Qualche nuvola… Luna e Urano vi guardano storto dallo Scorpione e dal Toro. Tenetevi pronti a cambiare forma e dimensioni, stati d’animo e visioni. Oggi è bianco o nero, vero o falso, giusto o sbagliato. Con voi tutto è sfumato, ogni cosa può essere tutto il contrario dell’altra. In amore però non ci sono due facce per la stessa medaglia. Date tutto voi stessi, e chi amate lo sa.

Vergine

Affetti oggi rassicuranti, situazioni estasianti, ma anche una sensualità viva e appassionata, garantita da Marte in aspetto favorevole. Vorreste vivere meglio, togliervi qualche sfizio modaiolo, un viaggio. Ma le spese in questo periodo assorbono tutti i vostri sforzi: Giove vi ignora, Venere vi guarda storto dai Gemelli. Tiene il lavoro, con vostra grande soddisfazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna e Marte splendidi. Il cielo innesca una socialità dirompente e creativa: i rapporti si fanno più vivi, più intensi, con apertura continua di nuovi spazi di azione e conoscenza. Spirito libero e autonomo, che sa contare su sé stesso ma si muove benissimo nel mondo, negli affari. Giorno super per quanto riguarda l’amore e la vita di coppia. Flirt al bacio per i più giovani.

Scorpione

Luna nel segno trigona a Marte e Nettuno. Non esistono incertezze, punti di non ritorno; non esiste la fine senza un miglior principio. Tutto è chiaro, l’orizzonte emotivo è sereno, il fine settimana può essere – per molti – un paradiso di beatitudine. Vitalità, passionalità, sensualità, forti emozioni e interessanti scambi di idee. Domani Venere, l’amore, passa in Cancro.

Sagittario

Astro d’argento defilato nel segno che precede il vostro. Posizione astrale poco significativa, ideale per mettere ordine attorno a voi: nella scrivania, nella vostra mente e nel vostro cuore. Più che un dovere sarà un piacere curare l’alimentazione, risolvere eventuali piccoli disturbi preesistenti o sperimentare terapie naturali per rafforzare i risultati che volete ottenere.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 6 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Bando alle insicurezze, è tempo di metterle da parte e puntare in alto! Osate nella professione: volere è potere! Se state cercando un nuovo lavoro, Mercurio in trigono e la Luna in posizione favorevole, possono esaudire questo vostro desiderio. Ottimo giorno anche per quanto riguarda l’amore, per sintonizzarvi sulle medesime frequenze, per organizzare una vacanza insieme.

Acquario

Sabato da passare nella massima tranquillità o con pochi, selezionati amici. Con Luna e Urano in noiosa quadratura lo stato d’animo non sempre è perfetto. Qualcuno vorrebbe essere Robinson Crusoe su un’isola deserta, qualcun altro è in fase di eccitazione, di bulimia d’amore. Sguardi, baci, attenzioni non bastano mai. Segnali incoraggianti dalla Luna a fine giornata.

Pesci

Sabato brillante, in cui potrebbero prodursi nuovi contesti. Siete pronti a creare gli spazi necessari? Certo che sì! Con la Luna favorevole, in trigono, tutto potrebbe succedere: potrebbe mettervi alla prova nel tempo libero e obbligarvi a sfoderare la vostra indiscussa creatività. Giorno splendido anche per l’amore, tra emozioni appaganti e una grande attrazione fisica.

