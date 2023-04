Oroscopo venerdì 7 aprile: i segni fortunati del giorno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 7 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sul lavoro, una volta data la parola, vi impegnerete in ogni modo per mantenerla: ciò a cui tenete di più, è risaputo, è essere reputati onesti e credibili. Oggi date ascolto al buon senso e all’intuito! Se si parla d’amore, un dono, un fiore o un piccolo oggetto può bastare a dichiarare sentimenti e desideri inespressi. Abbiate il coraggio di sorprendere! Emozionante la serata.

Toro

Il giorno vi sorprende svogliati e con una sensazione di malessere? Non vi preoccupate, è la Luna contraria che crea qualche disagio. Un collega di lavoro potrebbe infastidirvi con le sue argomentazioni paradossali; parlategli a viso aperto. Non riversate delusioni e nervosismo sul partner; piuttosto, cercate di rilassarvi tra le braccia di chi vi ama: il rapporto ne trarrà giovamento.

Gemelli

Umore leggero e soave, per una giornata soft; tutto scivola sui binari giusti, senza grandi problemi. Saprete cavarvela bene in ogni situazione; saprete cogliere e godere di ogni istante della giornata. Le preoccupazioni rimandatele a martedì! Ritroverete qualcosa che in passato avevate perso: un’emozione, un interesse, una persona. Regalatevi un massaggio tonificante.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata da incorniciare, grazie al transito della Luna in Scorpione, segno d’Acqua come il vostro. Ideale per dare libero sfogo al vostro desiderio di novità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento! Single? Saprete trarre il meglio da un incontro, se terrete in considerazione il consiglio disinteressato di un amico sincero.

Leone

La cosa più saggia da fare in questa giornata è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po’ di relax. Non avete particolare bisogno di riposo fisico, piuttosto di distrazione mentale. Dormite di più.

Vergine

La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici: la vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Interessanti occasioni di lavoro busseranno alla vostra porta. Probabilmente dovrete spostarvi, ma le soddisfazioni e le prospettive economiche saranno allettanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri prendono di mira il vostro portafoglio. Qualunque cosa vi frulli in testa, prestate attenzione ai costi, al denaro, a come gestire le operazioni finanziarie della giornata. Al lavoro arrivano buone notizie: è possibile risolvere una questione che vi ha dato del filo da torcere. Tra le braccia del partner in serata, ritroverete il senso dell’esistenza e la fiducia in voi stessi.

Scorpione

Luna nel segno, ma quadrata a Plutone. I vostri occhi sono in questi giorni puntati sulla carriera! Se avete un’attività autonoma, non spazientitevi per le eventuali incomprensioni con soci o colleghi oppure per un imprevisto che vi impegnerà più del previsto. Siete innamorati? Cercate di tradurre in realtà ciò che desiderate, ciò che avete segretamente sognato o sperato.

Sagittario

Le stelle non vi spalleggiano, ma nemmeno vi remano contro mandandovi in confusione. Semplicemente non vi danno una mano! ‘L’uomo è artefice del proprio destino’, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli… Quotidianità un po’ deludente nella vita di coppia: sembrate puntare a obiettivi e traguardi diversi, sentendovi insolitamente estranei.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 7 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Complice la Luna amica in Scorpione, recuperate socievolezza, disponibilità e buon umore. Giornata frizzante, vivacizzata da feste, viaggi, piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere con le persone a voi care! Sensuali e simpatici, nei rapporti affettivi stabili avrete delle appaganti approvazioni. Incontri stuzzicanti per i singoli.

Acquario

Con la Luna storta di oggi non esagerate con battutine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo: potrebbe saltargli la mosca al naso! Organizzate meglio le vostre giornate, andando incontro anche alle esigenze di chi vi vive accanto. Chi è solo farà un incontro che gli regalerà emozioni così intense ed elettrizzanti, da sentirsi proiettato… al settimo cielo!

Pesci

Le stelle vi consigliano di osare, le idee sono attuabili. Viaggi e pubbliche relazioni sono sotto l’egida della fortuna. Saprete osare senza mai eccedere: un tempismo eccezionale vi metterà in grado di sapere sempre quando accelerare e frenare! La vita amorosa vive un momento speciale e la passione per il partner di sempre o uno nuovo, promette una notte infuocata.

Questo è l'oroscopo di oggi, 7 aprile.

Fonte immagine: Quique da Pixabay