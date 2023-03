Oroscopo 7 marzo, Luna in Vergine: ecco i segni fortunati del giorno

Come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le previsioni dell'oroscopo di QdS.it.

Oroscopo di oggi, martedì 7 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se avete un’attività autonoma, la giornata suggerisce di non mettere troppa carne al fuoco: rischierà di non cuocere come voi volete. Se operate invece alle dipendenze altrui, dovete cercare di non lasciare nulla al caso; errori e dimenticanze difficilmente vi verranno perdonate. Sarà per gli impegni in calendario, fatto sta che l’amore passerà completamente in secondo piano.

Toro

In ambito professionale ma anche in quello sociale le vostre idee, esaltate dalla Luna, generano entusiasmo generale e approvazione unanime. Avete sulle spalle una bella responsabilità e non sarà sempre facile gestirla con disinvoltura! Famiglia, parenti e amore vi regalano dolci momenti, nuovi sogni, progetti ambiziosi. Girandola di emozioni per i single e i più giovani.

Gemelli

Se oggi siete così sfasati, inconcludenti, poco motivati, con la testa fra le nuvole, la colpa è della Luna dissonante in Vergine. Sul lavoro evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate di qualche giorno tutte le decisioni di una certa importanza. In ambito sentimentale cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Simpatici e brillanti, siete perfino disposti a sorvolare sulle divergenze, a favore di un clima più sereno, cosa che non accadeva da tempo. Una Luna amica vi mette nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema. In amore la situazione torna a sorridervi, nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata per caso, senza muovere un passo.

Leone

Qualche questione d’ordine burocratico o fiscale vi costringe ad ingranare la retromarcia e a fare un passo indietro. Vietato sbuffare! La vostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto dovrà scendere a patti e adeguarsi. In amore, sviluppate le qualità necessarie all’armonia del rapporto, come la completa sincerità, la stima e la fiducia nella persona amata.

Vergine

Una storia che credevate chiusa da tempo nel cassetto tornerà a farvi battere il cuore forse con la complicità della Luna, in transito nel vostro segno. Valutate bene i pro e i contro di ogni scelta possibile! Per le faccende più importanti, sia private che professionali e finanziarie, puntate sulla serata, scandita dalla Luna trigona a Plutone. Occhio all’umore e alle distrazioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata sotto tono, scandita da momenti di stanchezza e da un’infinità di cose da sbrigare. Rimboccatevi le maniche, dovrete fare tutto da soli… In effetti, nessuno sembra avere tempo e voglia di darvi una mano! Non asciugare bene i capelli è il modo migliore per infiammare la cervicale; meglio, dunque, perdere cinque minuti in più con il phon. Dormite più a lungo.

Scorpione

Sarete i primi della classe e potrete fare il buono e il cattivo tempo come preferite. Tale carisma però potrebbe anche essere un’arma a doppio taglio perciò fate sempre molta attenzione. A chi ha una libera professione la giornata propone ottimismo e voglia di allargarsi. La sincerità permetterà di chiarire alcuni argomenti che hanno creato tensioni nei rapporti affettivi.

Sagittario

Con la disarmonia lunare sulle spalle, i ritardi burocratici e le file agli sportelli saranno una vera seccatura anche perché voi… avete fretta! Dovrete però mettervi il cuore in pace o sperare in qualche buonanima che vi lasci il suo posto. Se nel lavoro trovate una strada già sbarrata e non per colpa vostra, vi conviene aggirare l’ostacolo usando l’astuzia più che la forza…

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 7 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La possibilità di un breve viaggio vi attira molto e, lanciati sulla cresta dell’onda dalla Luna in Vergine, siete in procinto di accettare. Tuttavia poi tornate sui vostri passi perché vorreste la certezza di non restare a corto di pecunia. Una persona vi ha rubato il cuore? Se il tempo e la stancante attesa non sono un problema, siatene certi, prima o poi… cadrà fra le vostre braccia.

Acquario

Dare il meglio in una situazione non è facile, soprattutto quando qualcuno sembra sempre interessato a ostacolarvi più o meno apertamente. Cercate di aggirare il vostro problema con la furbizia più che con la forza… e lo lascerete di stucco. Per non perdervi importanti notizie seguite programmi, blog, riviste. La medicina ufficiale compie passi da gigante ogni giorno!

Pesci

Partita planetaria difficile con la Luna in Vergine. Le approvazioni per il vostro operato tardano ad arrivare e per questo vorreste quasi mollare tutto. Se ostacoli e fatica rivelano il rovescio della medaglia di ogni ambizione, tagliate i rapporti più improduttivi e rafforzate i vostri propositi. Con Saturno però da oggi nel segno imposterete in modo nuovo vita privata e futuro professionale.

Fonte immagine: Quique da Pixabay