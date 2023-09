Amore, fortuna e lavoro: l’oroscopo del 7 settembre 2023

Ecco cosa prevedono le Stelle per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 7 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra presenza brilla di una sorprendente vivacità. Non passerete certo inosservati: ovunque andrete lascerete una simpatica traccia! Buona la componente di fortuna che unita a un sano opportunismo vi spinge verso qualcosa di speciale. Il cielo oggi vi offre a buon mercato tutto quello che vi piace, a partire da viaggi e divertimenti per finire con stuzzicanti compagnie.

Toro

La Luna vi ignora, ma l’aspetto armonico di astri importanti allarga il ventaglio delle possibilità. Potete contare sull’appoggio di chi vi è intorno! Risultano favorite le attività che richiedono creatività e capacità di sopportare fatica. È probabile che vi sentiate emotivamente coinvolti in un rapporto sentimentale: avete un fascino che vi rende sensuali e desiderabili.

Gemelli

Con la Luna di passaggio nel segno, non potreste iniziare la giornata in modo migliore. Anche Venere e Marte vi sono amici. È vero che Saturno vi rema contro, confondendovi un po’ le idee, ma ormai ci avete fatto il callo. Se il cuore è ancora libero, attivatevi: in compagnia oggi siete voi a tenere banco e c’è già qualcuno che stravede per voi. Tirate i cordoni della borsa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Un po’ di stanchezza, dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana, vi toglie un po’ di entusiasmo e di energia. Lasciate, quindi, perdere i programmi più stressanti della giornata o dell’intero weekend e optate per svaghi tranquilli e piacevoli: un giro in centro per il consueto aperitivo-shopping, una lunga camminata a piedi o in bicicletta nel parco in serata.

Leone

Venere e Luna arricchiscono il vostro infallibile fascino e vi permettono di stabilire simpatici contatti con persone giovani. Saranno di vostro gradimento i programmi degli amici e della persona amata. Per qualcuno, una vecchia relazione torna ora alla luce, grazie a un contatto su Facebook. Ora, non sapete più quale sia la direzione migliore! Notizie, sorprese.

Vergine

Giornata difficile, qualche bugia di troppo potrebbe creare atmosfere tempestose. Per fortuna le tempeste hanno breve durata: date valore a ciò che veramente ne ha, smettetela di inseguire le apparenze magari trascurando la sostanze delle cose. La vita ha delle regole che, prima o poi, tutti sono costretti a rispettare. Ritagliatevi del tempo per voi stessi. Rilassatevi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Davanti a voi gli ingredienti giusti per una giornata divertente con dopocena vitaiolo; sulla pista da ballo vi trascinate dietro un corteo di fan. Qualche piccolo buco nelle finanze da gestire con più oculatezza: per divertirvi spendete troppo. In amore, niente di impegnativo, almeno finché Cupido non vi colpisce al cuore; vi divertite a giocare col fuoco badando bene a non scottarvi.

Scorpione

Dovrete trovare soprattutto in voi le risorse per venire a capo di tutto: vi costerà un po’ di fatica, ma niente si ottiene senza sforzo. Un’analisi approfondita è opportuna per farvi affrontare e risolvere con realismo una situazione intricata. Avete a disposizione discrete energie che potrete impiegare nei momenti di svago, in un po’ di attività fisica o al lavoro se siete di turno.

Sagittario

Inizio difficile del weekend. Avete contro Luna, Giove e Nettuno. Tra i vostri piani non c’è spazio per le mezze misure (come sempre), volete tutto o niente, e il rischio che sia niente è molto alto! Le condizioni esterne non sostengono i vostri progetti, vi tocca pazientare limandoli e accettando di vederli trasformati in qualcos’altro. Svagatevi, divertitevi più che potete.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 7 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata senza infamia e senza lode. Tuttavia, dopo i tumulti dei giorni appena passati, potrete rilassarvi e godervi un po’ di tranquillità. Circondatevi di gente allegra, avete bisogno di qualcuno che vi conforti e che vi coccoli un po’. Fidatevi del vostro intuito: oggi è acuto. Stabilmente in coppia? Avrete dal partner la stabilità affettiva che chiedete. Spostamenti per molti.

Acquario

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. In effetti, non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con molte novità. Sarà notevole lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza, che vi aiuteranno a portare a termine una delicata questione. Anche l’intuito sarà stimolantissimo: potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare.

Pesci

Oggi la Luna vi rema contro. Suggerisce di lasciar perdere i programmi più impegnativi per il weekend, spostamenti stressanti compresi; optate, invece, per un tranquillo soggiorno in campagna, tra amache, vecchi libri, marmellate e torte della nonna. Mettete in conto repentini sbalzi di umore che gli altri faticano a comprendere e, che, forse non capite neanche voi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 7 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay