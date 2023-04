Oroscopo del giorno di sabato 8 aprile: i segni fortunati del weekend

Ecco come trascorreranno la giornata e il fine settimana di Pasqua 2023 - che inizia con la Luna in Scorpione - i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 8 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sabato denso di eventi, capitanati dalla Luna in ottavo campo che vi porta lontano da casa: in una capitale estera o in una città d’arte a fare scorpacciate di bellezza e armonia. Luna adatta a dare un calcio al passato, a lasciare da parte le battaglie di ogni giorno. Trovate nuovi spazi per rigenerarvi! In coppia vi amate e osservate il mondo dalla stessa angolazione.

Toro

Qualche nuvola passeggera in questo sabato: la Luna transita nell’opposto segno dello Scorpione e bisticcia con Urano nel segno. Meglio tenervi a distanza di sicurezza e lasciarvi a bollire nel vostro brodo, battaglieri e polemici come siete oggi non vi dimostrate di certo una compagnia piacevole. Nervosi e molto distratti perderete tempo, aerei, treni o telefoni.

Gemelli

Un sabato insolitamente stakanovista per chi gli tocca il lavoro o le consuete faccende domestiche che chiamano vendetta, alle pile di indumenti da stirare o ai preparativi pasquali se avete deciso di rimanere a casa. Dedicate più tempo agli affari di famiglia e alle relazioni importanti. Potete, quindi, vivere questo sabato con la certezza che niente di male potrà accadervi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Qualcosa di intenso e sorprendente viene a rivoluzionare il fine settimana, generando novità inaspettate nel settore dell’amore. Improvvisamente vi scoprite più liberi, come se vi scrollaste di dosso dei lacci che limitavano la vostra autonomia di movimento. Merito dell’atmosfera pasquale, ma anche degli eccellenti transiti di Mercurio e Venere in Toro. Doni. Sorprese.

Leone

La configurazione di oggi dà valore sia alla Luna, nella parte più bassa dell’Oroscopo, che a Urano nella parte più alta. È arrivato il momento di muovere il primo passo nella direzione del cambiamento che intendete mettere in atto e che probabilmente si manifesta nel settore professionale. Poi di colpo potrebbe estendersi anche ad altri aspetti della vostra vita.

Vergine

Prestate attenzione alle persone che incontrate e che fanno parte dell’ambiente in cui vi muovete. Potrebbero essere loro a fornirvi, magari senza accorgersene, la chiave di cui siete alla ricerca per realizzare un cambiamento. L’amore è molto stimolato dalle circostanze, affidatevi senza riserve e sarete ricompensati; il partner vi sorprenderà in maniera estremamente piacevole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sabato dispendioso, naturale se avete deciso di andare a folleggiare da qualche parte dove le festività pasquali, dove la kermesse di vacanza e di svago si protrarrà fino a lunedì sera. Le risate si sprecano, una reazione ai momenti duri di questi ultimi mesi; qualcuno preferisce non pensarci, voi invece lo fate, perché bendarsi gli occhi davanti alla realtà non serve a nulla.

Scorpione

Grintosi e rampanti, e un po’ spericolati, con Urano opposto alla Luna; avete voglia di fare follie, a frenarvi con un pizzico di buonsenso provvede Saturno in Pesci. Forte, comunque, è la determinazione a vivervi questo weekend pasquale con emozioni ad alta tensione, magari in bici, impegnati in un trekking spericolato o almeno facendo qualcosa di diverso dal solito.

Sagittario

Strano ma vero, proprio voi, terzo segno di Fuoco, oggi non siete in vena: il vostro entusiasmo segna il passo, è a minimi storici. Apparite malinconici ed emotivamente provati con la Luna in dodicesima Casa. Qualcosa non gira, forse non siete riusciti a combinare con gli amici, oppure avete prenotate il B&B troppo tardi, oppure l’auto all’ultimo momento fa i capricci.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 8 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Buone previsioni per oggi per domani, con stelle che illuminano i settori dell’amicizia, dei progetti, delle protezioni. Parecchi nati sotto il segno del Capricorno vedono crescere le opportunità e le quotazioni personali proprio grazie agli aiuti morali ed economici da parte di amicizie e persone influenti. Lasciatevi trasportare dai buoni sentimenti. Godetevi la vita così com’è.

Acquario

Nervosi, senza dubbio, con la Luna ostile in Scorpione opposta a Urano proprio in un giorno che dovrebbe essere sereno e festoso. Domani si festeggia la Pasqua. Ve ne ritrovate una dietro l’altra da sfangare, oltretutto a tempo record: il litigio con la suocera, la serratura che non funziona, l’auto in panne, il computer in avaria, la cena bruciata, solo perché vi siete distratti.

Pesci

Sabato fantastico, che abbiate deciso di festeggiare il weekend o meno una cosa è certa: uscite dalla città almeno per una camminata nella natura, un borgo antico, tutto arte e bellezza. Con la Luna in Scorpione sentite il bisogno di libertà, di spazio, di aria. Sensibilissimi ai ritmi della natura e alle variazioni meteorologiche vi godete questo sabato en plein air.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay