Oroscopo 8 dicembre, le previsioni: buone occasioni per Gemelli, giornata “no” per Vergine

Oroscopo di oggi, giovedì 8 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non è mai troppo tardi per ricominciare, non è mai troppo tardi per nascere a nuova vita. Lasciate alle spalle le esperienze negative e anche i vecchi schemi di comportamento. Non ha senso provare a rattoppare qualcosa che è ormai troppo rotto: ci sono nuove opportunità, sia nelle questioni private che in quelle sociali che stanno solo aspettando di essere colte da voi.

Toro

Anche se vi costerà un po’ di sacrificio, oggi avrete la possibilità di portare a termine con successo gli impegni in sospeso. Terminato il dovere, accettate senza indugio l’invito a un evento mondano o ad uno spettacolo teatrale. Se avete una storia d’amore in corso, cercate di sorprendere il partner con qualcosa di vagamente folle. Se siete soli, guardatevi intorno.

Gemelli

Avete buone occasioni per riuscire alla grande: non vi resta che organizzarvi e cogliere le tante occasioni al volo. Con il passaggio della Luna nel segno, si alza il livello dell’umore e tutto gira alla grande, nel lavoro come nella vita privata. Giorno molto soddisfacente per l’amore, ma anche per le amicizie dalle quali arriveranno segnali di stima, consensi e simpatia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che, questa condizione non possa essere considerata negativa! Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere un buon libro, di prendervela comoda. Evitate azzardi. Attenzione alle distrazioni.

Leone

Oggi non dovrete fare fatica: avete il vento in poppa che vi spingerà verso le mete che ambite! Sarete intraprendenti, determinati e fiduciosi per proporvi in modo vincente in campo professionale. In ambito amoroso, saprete ravvivare il vostro legame di coppia con una girandola di trovate e una consistente dose di passionalità. Doni, sorprese ed emozioni in serata.

Vergine

Giornata decisamente no. Anche quando vi sembra che il mondo vi remi contro, c’è sempre una soluzione ai problemi; basta cercarla, senza cedere al pessimismo. Non esiste alcun ostacolo che non possa essere superato con un po’ di pazienza e con più tolleranza! Problemi di coppia? Recuperate l’armonia nel più classico e antico dei modi: meno chiacchiere e più ardore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi sono tante le faccende da sistemare e le pratiche da portare a termine, tanto che probabilmente sarete obbligati a fare gli straordinari. In compenso, riuscirete a semplificare e a rendere scorrevoli anche i compiti più onerosi. Non vi lascerete scoraggiare dagli intralci di natura burocratica: aguzzando l’ingegno, troverete le giuste chiavi d’accesso! Più che bene l’amore.

Scorpione

Avrete un approccio esuberante e disinvolto: astri e circostanze, oggi, vi consentono di ampliare i vostri orizzonti, ricavandone consensi e soddisfazioni. Il vostro motto sarà: ‘chi mi ama mi segua’ e saranno molti a lasciarsi guidare da voi. Una serie di strane coincidenze potrebbe essere la causa di un incontro interessante, da non sottovalutare. Da cosa nasce cosa?

Sagittario

Se avete qualche impegno da rispettare, concluderete poco. Mancherete di concentrazione e i vostri sforzi possono restare senza successo! Probabili tensioni e battibecchi anche in ambito familiare: oggi la pazienza non è il vostro forte. Imparate ad essere elastici, a non pretendere tutto e subito; terminata la quadratura lunare, i risultati saranno decisamente migliori.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 8 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Né scosse né tumulti interiori, solo una giornata pigra e riposante, che ora vi calza a pennello dal momento che non siete troppo in vena di slanci. In famiglia, cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. È vero che avete tanto da fare, ma è un secolo che non uscite a divertirvi. Non pensate che il malcontento del partner sia giustificato?

Acquario

Le difficoltà non mancano ma, oggi che la Luna vi mette di buon umore, riuscite ad affrontarle con più leggerezza e spirito positivo. Contate su voi stessi in modo ottimista, ma senza cadere in eccessi o in atteggiamenti superficiali! Anche se è un momento difficile per l’amore, dovrete cercare di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare le tensioni. Inviti.

Pesci

La complicità della Luna armonica vi consente in qualche modo di gestire gli elementi di tensione che sono ancora presenti nel vostro cielo. Giornata altalenante, pervasa da improvvisi desideri e da una sottile ma persistente inquietudine. La scelta migliore per il buon esito del giorno festivo sarebbe quella di trascorrere più tempo possibile tra le braccia del partner.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay