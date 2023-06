L’oroscopo del giorno di giovedì 8 giugno: Luna in Acquario, i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 8 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate dell’energia positiva della Luna in Acquario per mettere in pratica le vostre idee più audaci e per collaborare con gli altri in progetti creativi e innovativi. Sarete sorpresi dai risultati che potrete ottenere lavorando in squadra e lasciandovi guidare dalla vostra intuizione.

Toro

La presenza disarmonica della Luna in Acquario oggi potrebbe portarvi ad isolarvi o a cercare di evitare situazioni sociali che vi mettono a disagio. È importante che cerchiate di mantenere un atteggiamento aperto e positivo, e di non chiudervi in voi stessi.

Gemelli

Gli influssi favorevoli della Luna in Acquario accompagneranno questa vostra giornata in cui andrete alla scoperta di qualcosa di nuovo. Avete voglia di novità e di cambiamenti e finalmente qualche opportunità positiva passerà dalle vostre parti. Coglietela al volo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grazie alla presenza armonica di Mercurio in Toro siete pronti a trascorrere una piacevole giornata, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Passerete del tempo di qualità con i vostri amici più cari e avrete sempre il sorriso sulle labbra.

Leone

La presenza della Luna in Acquario in aspetto dissonante vi insegna a selezionare di più. Solitamente siete molto aperti e fiduciosi nei confronti degli altri e questo a volte vi rende ingenui e vi espone a rischi. Dovete imparare a difendervi un po’.

Vergine

Grazie al transito positivo di Urano in Toro molti di voi stanno finalmente decidendo di imboccare nuove strade. Le prospettive per il futuro sono ottime da tutti i punti di vista. Ricordatevi che la fortuna aiuta gli audaci e provate a osare senza timore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’ amore e gli affetti in generale sono molto protetti dalla Luna armonica in Acquario in questo momento. Incontri intriganti, seduzione e corteggiamenti caratterizzeranno la vostra giornata. Serata molto promettente dal punto di vista della passionalità.

Scorpione

La voglia di avere sempre l’ultima parola oggi potrebbe allontanarvi dalle persone che amate. Purtroppo gli influssi dissonanti della Luna in Acquario vi rendono molto distaccati e qualcuno potrebbe pensare che davvero non vi importa di niente e di nessuno. Ovviamente non è così!

Sagittario

Il supporto da parte di amici e colleghi oggi non vi mancherà di certo, grazie alla benefica presenza della Luna nel segno amico dell’Acquario. Se c’è qualcosa di cui avete bisogno potete chiedere con naturalezza, sapendo che tante persone si faranno in quattro per darvi una mano.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 8 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le idee non vi mancano di certo, soprattutto ora che Giove si trova nel segno amico del Toro e vi regala un sacco di ispirazioni geniali. Seguite ciò che vi indicano, ascoltate il vostro intuito: nella vostra testolina c’è qualcosa di veramente unico, da condividere con il mondo.

Acquario

La Luna nel vostro segno in buon aspetto con il Sole nei Gemelli vi conferisce energia e sicurezza nelle vostre possibilità. Sono aspetti ottimi a livello professionale e relazionale, anche se resta un’inquietudine di fondo, come se tutto scivolasse via troppo in fretta.

Pesci

Il Sole si trova nel segno dei Gemelli e a livello energetico questo non è un bel segnale per voi. Oggi è probabile che vi sentiate parecchio stanchi ma soprattutto demotivati nei confronti dei vostri obiettivi. Forse sarebbe meglio cambiarli ma non è il momento giusto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay