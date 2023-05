Oroscopo del giorno del 8 maggio: i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, lunedì 8 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

A rimettervi in carreggiata e a ridimensionare le vostre insicurezze, provvede oggi la Luna in Sagittario trigona a Giove nel vostro segno. Buone opportunità per fare pace con il partner o con un familiare magari davanti a una bella cenetta cucinata da voi. Giorno eccellente al lavoro da sfruttare fino in fondo. In coppia, mettete da parte le paure e aprite le braccia al partner.

Toro

In primo piano non c’è il lavoro ma la famiglia rappresentata dalla Luna in ottavo Campo. Quanti discorsi oggi! Forse progettate con i vostri familiari un acquisto rivolto a rendere più confortevole la vostra abitazione e migliorare la qualità del tempo trascorso in casa. In coppia, il partner vi guarderà come mai prima. Lusinghiero, promettente e soprattutto rassicurante!

Gemelli

Qualsiasi cosa facciate in campo amoroso, lavorativo, finanziario, negli altri vedete lo specchio delle vostre scelte e delle vostre azioni! Di cosa ne pensino gli altri vi preoccupa fino a un certo punto; nei vostri ideali credete a tal punto da superare indenni i giudizi altrui e le eventuali critiche. Nei loro occhi, rispecchiati dalla Luna, scorgete solo la vostra parte migliore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Una buona giornata per voi anche se non passerà nella storia: al centro della scena l’attività professionale, con un’agenda ben organizzata che dopo lo slancio iniziale ha continuato con un ritmo più pacato ma non meno coinvolgente. A farvi concludere in bellezza e senza mollare di un colpo la Luna, che oggi occupa la sesta Casa, quella che parla innanzitutto di lavoro.

Leone

Il vostro impegno di oggi prepara i successi di domani! Anche se aumenta il vostro bisogno di stabilità in amore, in famiglia e sul lavoro, non temete di rimettere tutto in discussione quello che non va: in questi giorni potete ottenere quello che desiderate! Scorte di pazienza vi servono al lavoro, qualunque sia la vostra condizione, vista la pesantezza del periodo.

Vergine

Sotto il tiro della Luna in quadratura, l’umore appare instabile; qualcosa in famiglia non gira e le spese di casa straordinarie procurano qualche patema. Al lavoro, collaborate in modo stimolante, con colleghi e collaboratori: unendo forze e idee, i problemi si risolveranno. Fuoco e fiamme in amore, situazioni nuove si intersecheranno con quelle già esistenti. Che fare?

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Per tirarvi su il morale e restituirvi tutta la carica perduta, vi ci voleva questo transito della Luna in Sagittario, segno dell’entusiasmo, della socievolezza. Una Luna ‘magica’ pronta a risolvere tutto in un baleno, suggerendovi decisioni impulsive che si riveleranno vincenti. Una simpatia potrà sfociare in un amore duraturo ma dovrete coltivarlo con molta dedizione.

Scorpione

La Luna in Campo denaro (denaro, sicurezze) disegna un bell’aspetto con Giove. Vi sostiene alla grande e vi aiuta a capire dove, in quali settori della vostra vita, conviene perfezionare i vostri progetti. Le stelle annunciano felici novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi e la condivisione d’interessi culturali. Cena stellare in intimità col partner.

Sagittario

Il partner sentimentale, sul chi va là, sembra indisponibile a qualunque proposta, tanto da mandare in fumo aspettative e desideri accattivanti? Ammorbidite posizioni e richieste. Arriva in vostro aiuto Venere, da ieri nell’ottavo Campo! Vedrete con lucidità tutti i possibili risvolti del vostro lavoro, saprete come operare per essere in vantaggio rispetto a chiunque altro.

Oroscopo, previsioni di oggi da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potreste avvertire la necessità di mettere ordine in un rapporto, non necessariamente un rapporto d’amore. È una buona idea, fare luce sul passato aiuta a non commettere gli stessi errori nelle relazioni future! Misurate le vostre forze e ascoltate i segnali che il corpo vi invia; spesso e volentieri finite con il chiedere al vostro fisico be più di quanto vi possa dare.

Acquario

Lasciatevi coccolare dai piacevoli influssi planetari, capaci di farvi trascorrere momenti all’insegna della tenerezza, della sensibilità e della gioia di condividere il tuo tempo con chi amate. Si accentua il bisogno di scoprire, penetrare nel profondo dell’animo di chi ti affascina! Maggiore oggi è la capacità di socializzare utilizzando il fascino e la fantasia. Nuovi contatti.

Pesci

Luna alta nel cielo trigona a Giove. Una gran bella notizia, se avete un’attività autonoma: qualsiasi cosa vi frulli in testa, qualunque trattativa abbiate tra le mani, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di centrare un obiettivo e riempiere le tasche di denaro sonante. Qualche tensione nel rapporto di coppia blocca il punteggio sulla sufficienza. Puntate dialogo e sesso!

Questo è l'oroscopo di oggi, 8 maggio.

