L’oroscopo del giorno di venerdì 8 settembre: amore, fortuna e lavoro

L'oroscopo del giorno: ecco cosa è previsto per i 12 segni zodiacali nella giornata dell'8 settembre.

Oroscopo di oggi, venerdì 8 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Farete progressi nella vita affettiva. Se c’è qualcuno che vi piace ma con cui non siete ancora in buoni rapporti, le cose potrebbero progredire in fretta. Se, invece, avete un rapporto stabile, ci saranno momenti di passione. La creatività sarà molto stimolata in questo giorno, tirate dunque fuori tutto il vostro potenziale e mettevi d’impegno per realizzare un importante progetto.

Toro

Giornata priva di punti oscuri, ma anche senza momenti esaltanti; fate pure qualche strappo alle regole, ma non accantonate il buonsenso. Riceverete prove d’amicizia da qualcuno che avevate un po’ sottovalutato; ricambiate la cortesia. Per non infierire sullo stomaco, valvola di sfogo delle tensioni, a tavola tenetevi leggeri: per un giorno o due, seguite una dieta stretta.

Gemelli

Gran giorno. Difficilmente si potrebbe immaginare un cielo più favorevole di quello che avete davanti in questa giornata! Siete allegri, fiduciosi, fortunati e il transito di Venere nel segno del Leone, aggiungerà ai vostri amori anche una buona dose di passione. Il vostro organismo si sveglierà, dandovi una gran voglia di muovervi e di scatenarvi in un tripudio di vitalità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’astro notturno è nel dodicesimo campo e vi mette un po’ sulla difensiva, state attenti a non esagerare, con le vostre reazioni. Un buon consiglio: cercate sempre la massima chiarezza e incisività espressiva, evitate i sottintesi che possono dare luogo a malintesi ed equivoci. I sentimenti vi daranno una bella scossa e vi faranno vedere le cose in modo diverso da prima.

Leone

Non abbiate paura, in certi momenti, di rimanere in silenzio. Troppo spesso si parla senza pensare, assecondando solo l’abitudine al brusio, al rumore! È bello, invece, ascoltare cosa c’è di profondo nelle parole scambiate con calma e consapevolezza. Invece di incanalare tutte le energie negli impegni lavorativi, indirizzatene un po’ anche negli hobby e nei divertimenti.

Vergine

Divergenze d’opinione con gli amici e col partner interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando qualche disagio. Non potete snobbare i contrasti in famiglia, perché forse richiedono un’ammissione di responsabilità. Lo yoga, la danza, la ginnastica dolce vi aiuteranno a sciogliere i blocchi dovuti alla tensione. La Luna consiglia: un bagno caldo al rosmarino.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mettete al fuoco tutta la carne che volete, mantenendo però sempre i piedi per terra: non rimarrete delusi dai risultati! Portate, quindi, avanti i vostri piani. Nella vita di coppia e con gli amici, c’è allegria e uno scambio fatto di complicità e calore. Una condizione fisica più che brillante vi consente d’impegnarvi con successo nello sport. Viaggi e spostamenti entusiasmanti.

Scorpione

Grazie alla passaggio favorevole della Luna in Cancro e alla presenza di Nettuno in Pesci siete di ottimo umore oggi. Avrete voglia di confidarvi e di aprire il vostro cuore alla persona amata che sarà felicissima di ascoltarvi e di riempirvi di coccole e di tenerezze.

Sagittario

La Luna in Gemelli vi mette una strana agitazione addosso e alcune situazioni potrebbero divenire quasi intollerabili per voi. Meglio evitare mosse affrettate, anche perché potreste ferire inavvertitamente l’animo di un amico. Spossatezza fisica e mentale, da recuperare con un buon sonno ristoratore; non credetevi invincibili, perché in questo periodo non lo siete.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 8 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete bisogno di fare più chiarezza e maggiore ordine dentro di voi, per capire da che parte si trova la strada migliore da scegliere. Per far questo, dovreste però conoscervi un po’ meglio, magari con l’aiuto di qualche fidato amico. Create un ambiente rilassante, dove ritemprarvi in caso di necessità. Accendete qualche candela e incensi, per creare la giusta atmosfera.

Acquario

Con l’aiuto della Luna in Gemelli, oggi è facile divertirsi e affrontare e superare d’un balzo ogni ostacolo. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte. Con simili alleati, il successo è garantito! E per quanto riguarda l’amore? A parte qualche piccolo screzio, in coppia procedete spediti: avete tanti interessi in comune e non manca un ardente trasporto fisico.

Pesci

Dovete risolvere una difficile questione. Prendetevi tutto il tempo necessario, se dovete decidere qualche cosa e, quel che più importa, non lasciatevi trascinare dalla fretta, potrebbe portarvi fuori rotta e indurvi in errore. L’amore vi riserva gioia e serenità a differenza della salute, ultimamente un po’ bistrattata: non trascurate il fisico soprattutto se lancia segnali d’allarme.

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay