L’oroscopo del giorno, 9 maggio 2023: giornata al top per i Pesci, le previsioni

Oroscopo di oggi, martedì 9 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in decimo Campo (sestile a Saturno e trigona a Mercurio), vi sintonizza sulla lunghezza giusta per approfittare di un evento sociale o professionale che si rivelerà fortunato. Il buonumore che deriva dalle configurazioni astrali si estende un po’ a tutti i campi, generando in voi una grande fiducia nelle vostre capacità. Esaudite una richiesta della persona amata.

Toro

Carriera, immagine pubblica e autoaffermazione sono in primo piano. Non vi fanno difetto la grinta, le idee chiare, la determinazione e la buona volontà di agire. Sarà facile come bere un bicchiere d’acqua cogliere al volo opportunità per allargare il vostro raggio d’azione e realizzare buoni guadagni. Serata spaziale per l’amore, se siete in coppia, ma anche se non lo siete.

Gemelli

Secondo giorno della settimana con la Luna in ottavo Campo. Assicura belle sensazioni e piacevoli risvolti amorosi. La sfera sentimentale attraversa una fase di grande interesse che vi vede quanto mai disponibili a nuove esperienze oppure a consolidare una storia importante. Successi in campo lavorativo e finanziario. Ascoltate il suggerimento di un esperto finanziario.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Studiate bene la psicologia della concorrenza, perché si potrebbero presentare impegni e maggiori responsabilità, capaci di rendere la giornata alquanto frenetica. La cosa non vi dispiace, anzi; un po’ di movimento stimola la fantasia. Da tempo avete imparato ad affrontare le sfide professionali, specie quando intravedete la concreta possibilità di un miglioramento.

Leone

Il favore degli astri vi mette di buonumore, anche perché la Luna in Capricorno vi consente di superare un vostro limite personale, creando una sintesi che vi porta oltre, al di là del problema. Oggi tutto si muove più rapidamente del solito: accettate di andare al galoppo, vi farà bene e vi darà un senso di libertà gradito! In amore le cose vanno bene, provate a scrivere una poesia.

Vergine

I transiti del giorno vi mettono in tavola qualcosa di particolarmente interessante e nuovo nel settore del lavoro. Non aspettatevi la facilità, che non è contemplata, ma piuttosto una sfida che però sarà lautamente ricompensata e dalla quale uscirete con un netto vantaggio. Amore, in questo preciso momento, vuol dire … contatto di pelle, emozioni intense e ricambiate, felicità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Indubbiamente siete sfasati, con la Luna nel quarto campo e Venere nel decimo. L’umore è sotto i tacchi e il settore amoroso non procede nel modo desiderato. Che fare? Rimandare qualche impegno, non prendere l’impossibile dalle persone vicine, a cominciare dalla persona amata! Per qualcuno sembra inevitabile il mal di stomaco, per qualche altro il mal di schiena.

Scorpione

Giornata discretamente produttiva, soprattutto sul fronte relazionale con la Luna amica appunto nel settore della comunicazione, della vendita. Se avete un’attività autonoma, siete decisi a ottenere quel che avete stabilito e niente e nessuno può farvi cambiare idea. L’amore sarà un trionfo dell’eros e della sessuale, qualunque sia la vostra condizione. Inviti. Novità.

Sagittario

Luna oggi davvero molto interessante per quanto riguarda i movimenti di denaro sia in entrata che in uscita. Qualunque cosa abbiate in mente o tra le mani, gli astri vi daranno il tocco prezioso di Re Mida! Non mancheranno comunque le spese, sostenute dall’opposizione Luna-Venere. Qualche nuvola all’orizzonte nel rapporto di coppia che, comunque, affronterete bene.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 9 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Protagonisti per tutta la giornata con la Bianca Signora in transito nel vostro segno, penalizzata però da Venere che fa perdere energia a lei e la bussola a voi nelle faccende amorose. Se siete in coppia, se avete un partner al fianco, mettete in conto insoddisfazioni, dubbi e forse rimpianti. Decisamente meglio il fronte professionale, ancor di più se avete un’attività autonoma.

Acquario

Giornata quasi inconcludente, con la Luna serena ma poco efficiente in dodicesima Casa. A renderla così trasognata Venere in transito nel vostro sesto campo, quello del lavoro e della salute. Nel primo caso, limitate pretese e ambizioni; mostratevi precisi e ben organizzati. Nel secondo caso, alimentatevi in modo sano, curate maggiormente fisico e aspetto esteriore.

Pesci

Buon giorno. Il livello di creatività espressiva e di concentrazione consente di ottenere rapidi risultati a scuola, al lavoro e in tutte le attività intellettuali. Vi frulla in testa l’idea di riprendere gli studi abbandonati tempo fa? Assecondate questo desiderio. Ottime notizie dal fronte amoroso. Molto buone la complicità con il partner: emotiva, mentale e sessuale. Festeggiate!

