Oroscopo del giorno di sabato 9 settembre: le previsioni del weekend

Ecco cosa si prevede per questo secondo sabato di settembre per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 9 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Cos’è questa sensazione di stanchezza mentale e di irrequietezza? Se dipende dalle recenti incomprensioni con un familiare, cercate di rimediare. Andategli incontro con l’intenzione di chiarire e voltare pagina, senza cedere alle sue richieste. Meglio non forzare i tempi di chi amate: sintonizzate i vostri ritmi con i suoi, se non volete arrivare dritti dritti allo scontro. Svagatevi.

Toro

Gli astri sono molto favorevoli e galvanizzano la comunicativa rendendovi estrosi, grintosi: simpaticissimi, insomma. Conoscerete persone nuove. Lasciate da parte qualche impegno e organizzate una bella passeggiata o una serata fuori con gli amici. Single? La vostra solitudine è solo momentanea, presto incontrerete l’anima gemella che state cercando con tante speranze.

Gemelli

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro! Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tutto fila bene con l’aiuto di Giove, Sole e Luna che vi tengono impegnati in attività estrose e creative per voi particolarmente interessanti. Poco male se le ragioni dell’amore avranno il sopravvento sulla razionalità: riuscirete a destreggiarvi lo stesso. L’intuito e l’immaginazione di cui disponete vi permettono di trovare nuove e originali soluzioni anche a vecchi problemi.

Leone

Non prendetevela troppo, se la Luna continua a ignorarvi. Datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali: voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l’imboccate con decisione. Umore grigio? Non statevene lì da soli e imbronciati. Dedicatevi a qualche attività che possa distrarvi e risollevarvi.

Vergine

La Luna in Cancro vi regala un ottimo sprint, colmandovi di brio e curiosità. Giornata da vivere in tutta spensieratezza con gli amici. Più vi arricchite di sentimenti positivi, più riuscite a donare agli altri incoraggiamento e sostegno! In amore, sentite forte il bisogno di mettere radici, di costruire con il partner un rapporto ancora più importante. Belle novità per i single.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna ostile sarete molto pigri, ma cercate di sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Tutto scivolerà via senza grande risonanza. Un po’ di movimento all’aria aperta servirà a tonificarvi e a farvi sentire in armonia con il mondo. In amore, fate pace una volta per tutte col passato e prendete in considerazione le condizioni promettenti e costruttive che si presenteranno.

Scorpione

Umore spensierato e disponibilità. La Luna amica, dal segno del Cancro, movimenta e rallegra al punto giusto il vostro tran tran quotidiano. Trascorrerete momenti rilassanti e piacevoli con la famiglia, capaci di ristabilire una complice intesa. Ottime notizie dal fronte lavoro: per raggiungere un obiettivo sarete disposti anche a fare riunioni su riunioni e straordinari.

Sagittario

La famiglia e gli amici reclamano la vostra presenza, non solo fisica. Rammentate che per diverse persone siete diventati un punto di riferimento. Non scontentate chi vi ama: sostenere gli altri, anche solo con un suggerimento, farà bene anche a voi. Farete conoscenze utili, sia per risolvere delle questioni in sospeso sia per mettere in piedi nuove collaborazioni per il futuro.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 9 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siate saggi nell’evitare le insidie della Luna ostile: potrebbe farvi diventare eccessivamente critici nei confronti di tutto e tutti. Affrontate e sconfiggete i timori che frenano la realizzazione di progetti caldeggiati da lungo tempo. Se una storia d’amore ormai vi dà più noia che piacere, perché ostinarvi a volerla mandare avanti se si è esaurita? Fate chiarezza nel vostro cuore.

Acquario

Fidatevi delle sensazioni: vi guideranno a comprendere le vere intenzioni di una persona che si spaccia per amica, mentre invece non lo è. Nuove passioni creative, oppure sportive, occuperanno piacevolmente il vostro prezioso tempo libero. Svolgete un’attività fisica costante per mantenere sciolti i muscoli e allontanare il pericolo di contratture e dolori alle articolazioni.

Pesci

Segnerete punti a vostro favore mostrandovi decisi a non rinviare i progetti per pigrizia e a cogliere i suggerimenti dell’intuito. La Luna, amica, stuzzica la voglia di novità, che potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un’avventura sentimentale nel tentativo di soddisfare, sia la vostra curiosità, che il piacere di sentirvi ammirati. Entrate a sorpresa per molti.

Questo è l'oroscopo di oggi, 9 settembre.

Fonte immagine: Quique da Pixabay