Oroscopo oggi, giovedì 27 luglio: Ariete, che autostima! Vergine coraggiosa

Oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

La vostra autostima è in aumento in questo momento, grazie al supporto di Venere nel segno amico del Leone. Stare bene con voi stessi vi aiuterà anche a stare meglio insieme agli altri. In amore potrete vivere dei momenti veramente intensi e indimenticabili.

Toro

La Luna, oggi in aspetto disarmonico nel segno dello Scorpione, aumenta i vostri ritmi lavorativi, rendendovi sicuramente molto efficienti ma esponendovi anche al rischio di uno stress notevole. Cercate di riposarvi, almeno durante la serata, evitando strapazzi.

Gemelli

Un amico potrebbe deludervi oggi, agendo in una maniera che non vi sareste mai aspettata. La causa di questo voltafaccia sta nella presenza di Nettuno in quadratura nel segno dei Pesci. L’importante è che rimaniate sempre lucidi, nonostante l’eventuale arrabbiatura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La fantastica influenza della Luna presente nel segno amico dello Scorpione agirà come una bomba nella vostra giornata di oggi. Sarete carichi di energie, praticamente instancabili e pieni di idee geniali. Gli amici saranno felici di passare del tempo con voi.

Leone

La Luna non vi aiuta in amore oggi: la sua presenza nel segno dello Scorpione rende infatti opaca e spenta la vostra vita sentimentale. Provate voi a rianimare subito le cose mettendovi d’impegno e tirando fuori tutte le vostre migliori qualità seduttive.

Vergine

Grazie agli influssi armonici della Luna in Scorpione oggi siete pronti a vivere delle emozioni inedite e ad avvicinarvi a delle esperienze che un tempo avreste rifuggito come la peste! Va bene così: vuol dire che vi state progressivamente staccando dalle vostre paure.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il benefico trio composto dal Sole, Venere e Mercurio in Leone vi accompagnerà in questa giornata colmandovi di ottime energie. Potrete godere di tanto slancio e vi sentirete spinti verso nuovi traguardi, alcuni dei quali molto ambiziosi ma raggiungibili.

Scorpione

Con la Luna presente nel vostro segno non vi mancheranno di certo le idee brillanti oggi. Potete iniziare anche a metterle in pratica, senza fretta ma con una lenta e calma determinazione, proprio come piace a voi. Saranno in molti a rimanere stupiti.

Sagittario

Con Marte presente in aspetto dissonante in Vergine potreste essere invasi da pensieri riguardanti il vostro assetto di vita. Vi soddisfa veramente quello che fate? Oppure state puntando a sopravvivere più che a vivere? Approfittate di questa giornata per riflettere sul futuro.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 27 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi della Luna in Scorpione, in aspetto armonico, vi parlano di estate e di voglia di superare i vostri limiti. Se desiderate essere liberi comportatevi come tali e non aspettate dagli altri il permesso di vivere la vostra vita in modo intenso e passionale.

Acquario

Non sarà facile venire a capo di questa giornata, nella quale la Luna, Venere e Mercurio in aspetto dissonante vi tirano tutti in direzioni contrapposte. Se non riuscirete a prendere decisioni, potete sempre abbandonarvi agli eventi: sceglieranno loro per voi.

Pesci

Il contemporaneo buon aspetto della Luna in Scorpione e di Urano in Toro al vostro segno vi faranno sentire un po’ scossi, come se foste in un frullatore. Ottimo per chi è in cerca di nuovi incontri, meno per chi vorrebbe stabilità. Anche sul lavoro faticate a trovare una vostra dimensione.