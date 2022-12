Oroscopo 26 dicembre: tanta energia per Scorpione, bisogno di riposo per Pesci

Oroscopo del giorno di oggi, lunedì 26 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci. Amore, lavoro, fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 26 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza per risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un breve viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia, navigando on line. Non è necessario rivoluzionare tutto per vivere in modo più sano: modificare un po’ le abitudini basta già per stare meglio.

Toro

Gli astri vi favoriscono, tutto volgerà a vostro favore. Eventuali piccoli contrattempi saranno spazzati via dalla vostra efficienza e dalla vostra intelligenza! Santo Stefano magico anche per l’amore: l’intesa con il partner sarà splendida. Se siete single, non mancheranno incontri inaspettati. Sarete affascinanti come non mai e potrete fare colpo su chi vi piace!

Gemelli

Con la Luna in Acquario, un segno d’aria come il vostro, trascorrete una bella giornata di festa. I rapporti interpersonali, le amicizie, gli affetti, sono in questa fase al centro della vostra vita, tanto da farvi in certi casi dimenticare, o quasi, impegni di altra natura. Non preoccupatevi, va benissimo così! Prudenza nel parlare e alla guida dell’auto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Organizzazione, senso pratico e concretezza sono qualità che non vi fanno perdere di vista i vostri obiettivi, anzi vi aiutano a raggiungerli. Con il minimo sforzo potrete sbloccare quelle questioni che apparivano arenate: nessun ostacolo vi apparirà insormontabile. Giornata tranquilla, per quanto riguarda l’amore. Le piccole cose renderanno piacevole lo stare insieme.

Leone

La Luna disarmonica può interferire in modo fastidioso nei programmi della giornata. Cercate di non affaticarvi e di non prendervela più del necessario, se qualcosa non andrà come previsto; mantenetevi calmi, reagite con filosofia! Oggi, evitate d’indossare l’abito buono: c’è il rischio concreto di macchiarlo in maniera indelebile. Sconsigliati anche gli acquisti non necessari.

Vergine

Pur non avendo particolari problemi di denaro, sarà il caso di riordinare il bilancio di casa. E per quanto riguarda l’amore? Con la persona amata cercherete la tenerezza, vi esprimerete con fantasia e riuscirete a dare una dimensione più dolce e meno scontata alla vostra relazione affettiva. Sorprese emozionanti per i single.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il meteo preannuncia cielo sereno in compagnia della Luna in Acquario che dà il via libera ad una quantità d’iniziative interessanti. Nel cielo odierno, astri che affinano l’intuito, la fantasia e vi sollevano a due palmi da terra! Momenti piacevoli nella vita di coppia. Una serata divertente, in compagnia degli amici, sarà l’occasione giusta per ritemprarvi dalle ultime fatiche.

Scorpione

Se la giornata non offre programmi esaltanti e la mente è affaticata, dedicatevi alle occupazioni casalinghe, anche se in serata il divertimento non deve mancare. Dedicate tempo, attenzioni alla persona amata, e ricordate che fiducia e confidenza sono alla base di un rapporto di coppia sereno. Giorno perfetto per mettervi a dieta e dedicare del tempo alla cura del corpo.

Sagittario

Giornata entusiasmante sotto tutti i punti di vista; avete idee eccellenti e le circostanze vi aiutano a realizzarle senza difficoltà. Anche gli incontri sentimentali sono favoriti; se invece siete già in coppia, Luna e Urano esaltano la passione! Se siete nati a novembre sviluppate la fiducia in voi stessi per realizzare ciò che vi sta a cuore: l’indecisione non vi si addice.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 26 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potreste decidere di trascorrere questo giorno di festa all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente: sarebbe un errore reagire alla stanchezza imponendosi ritmi serrati di attività. Rispettate le esigenze di riposo del vostro organismo. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto.

Acquario

Una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri e le vostre mille curiosità: privarvi, oggi, di ciò che può darvi piacere, potrebbe essere un grosso errore! Anche se tutto procede bene in campo sentimentale, nel rapporto di coppia storico, qualcuno non si lascerà sfuggire l’occasione di un flirt.

Pesci

A volte, voi dei Pesci, vi fate prendere da strane nostalgie. Non dovete farvi influenzare dalla malinconia fino al punto di eccedere nell’uso del denaro o in quello che pretendete dalle persone che vi sono vicine. Non lasciate che l’ansia vi porti all’esagerazione! Fate attenzione alle sfumature: è importante capire i meccanismi psicologici delle persone. Doni, sorprese.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay