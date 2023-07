Oroscopo oggi, martedì 25 luglio:

Oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Non siete più disposti ad acconsentire a qualcosa che non vi convince. La Luna in aspetto disarmonico nel segno della Bilancia è lì pronta a stuzzicarvi e a farvi saltare i nervi. Sarà meglio che le persone che vi gravitano intorno oggi non si azzardino a discutere con voi!

Toro

Se volete recuperare un legame importante, sia esso di amore o di amicizia, la presenza di Nettuno nel segno amico dei Pesci vi può aiutare. Riuscirete a comunicare con passione, trasmettendo al vostro interlocutore tutte le emozioni che provate in quel momento.

Gemelli

Con i pianeti presenti in aspetto armonico nel segno del Leone siete pronti a lavorare sodo e a dimostrare a tutti che nonostante il vostro bisogno costante di fuga e di evasione sapete impegnarvi al massimo se ciò è veramente necessario per la vostra carriera.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in bilico tra Bilancia e Scorpione assomiglia molto al vostro umore, altrettanto in bilico tra irrequietezza e sicurezza. Non cercate soluzioni facili perché non le troverete oggi. Assecondate il ritmo degli eventi e vedrete che riuscirete a gestire bene tutto.

Leone

Ascoltate il vostro cuore: questo è il messaggio della Luna in Bilancia, in aspetto armonico. L’istinto saprà guidarvi nella giusta direzione e non avete bisogno di riflessioni varie per capire cosa fare. Un caro amico vi rivolgerà un invito molto interessante.

Vergine

La vostra natura di base non è estroversa ma ci sono dei periodi in cui vi lasciate andare più volentieri e sentite meno pressante il bisogno di tenere le cose sotto controllo. In questo periodo, con Marte presente nel vostro segno, vi sentite più sicuri di voi e quindi pronti a vivere e a lasciar vivere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna rimarrà ancora per un po’ di ore nel vostro segno, quindi approfittatene! Tra il quieto vivere e il vivere intensamente ci sono delle belle differenze e queste differenze saranno colmabili soltanto con un salto nel vuoto. Non abbiate paura e lanciatevi!

Scorpione

I pianeti in aspetto disarmonico nel segno del Leone vi mettono addosso molta agitazione. Oggi non riuscirete ad avere dialoghi tranquilli con le persone che vi circondano perché sarete troppo tesi e cercherete di avere sempre l’ultima parola, esasperando l’interlocutore.

Sagittario

Ancora per qualche ora la Luna si troverà nel segno amico della Bilancia, in aspetto armonico. Niente di meglio per celebrare l’amore, in tutte le sue forme. Per voi le relazioni sono sempre la cosa più bella e più importante della vita e le coltivate con attenzione.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 25 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta di questioni lavorative. La Luna oggi si trova in posizione disarmonica in Bilancia e sarà quindi meglio non intraprendere nuove iniziative e navigare a vista per quanto riguarda un certo progetto.

Acquario

Gli influssi positivi dell’astro notturno, oggi presente nel segno amico della Bilancia, sapranno guidarvi e indirizzarvi con delicatezza verso gli obiettivi migliori per voi in questo momento. Cercate di non forzare le situazioni ma di seguirle con estrema naturalezza.

Pesci

A volte avete paura di mostrarvi per quello che siete veramente. In questo momento, con Marte in opposizione in Vergine, ne siete molto spaventati. Gettare la maschera però potrebbe essere l’unico modo per farvi amare in maniera pura e disinteressata.