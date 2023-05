Oroscopo di oggi, martedì 30 maggio: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi, martedì 30 maggio. Ecco cosa prevedono le stelle per i dodici segni zodiacali per amore, lavoro e vita quotidiana

Oroscopo di oggi, martedì 30 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Si prevedono alti e bassi d’umore a causa dei contrasti lunari. Il lavoro è più faticoso e irritante del solito: la sensazione è quella che nessuno riesca a comprendervi, e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Se avete un partner sentimentale, mostratevi attenti e disponibili nei suoi confronti. Se siete singoli, un incontro porta brividi intensi nella vostra vita.

Toro

Con il passaggio della Luna nel sesto campo, potreste sentirvi meno audaci e intraprendenti rispetto ai giorni scorsi. Tiratevi su: non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti che avete avviato nelle scorse settimane. Non dovrebbero esserci dubbi sull’affetto della persona che vi sta accanto, anche se potreste crearveli. Bene il lavoro.

Gemelli

Sul lavoro potete finalmente chiudere una partita importante e segnare punti. Colleghi e collaboratori saranno felici per voi! Buone notizie anche dal fronte sentimentale: il dialogo col partner crea le geometrie giuste per fare un salto di qualità e archiviare alcune recenti incomprensioni. Se siete soli riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona ‘speciale’.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tenete a bada l’umore e non fatevi coinvolgere in situazioni che non vi riguardano assolutamente. Qualcuno, a più riprese, cercherà di farvi entrare, in qualità di arbitro, o qualcosa di simile, in un suo problema specifico, che con voi non ha niente a che fare. In amore fate in modo che i piccoli contrasti con il partner vengano superati e che i sassolini non diventino montagne.

Leone

Siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere risultati di rilievo nel settore professionale: oltre che sulla fortuna, potete contare su un eccellente spirito d’intraprendenza. E per quanto riguarda l’amore? Potrete toccare il cielo con un dito se avete in corso una relazione affettiva stabile e felice. Non mancheranno novità, incontri ed emozioni per i single.

Vergine

C’è un bel gioco planetario sopra di voi in questo giorno, soprattutto alla voce soldi, voce sempre molto importante per quanto vi riguarda. Potrete concludere dunque buoni affari, fare acquisti con un eccellente rapporto qualità-prezzo a patto però di non pretendere margini di guadagno eccessivi. Accontentatevi del giusto, insomma. Chef per una sera a casa vostra.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna nel vostro segno, amica di Marte e del Sole. Cielo dunque fantastico. non avete paura di nulla, qua-lunque cosa capiti siete pronti per affrontarla e per vincere! Siete ricchi di spirito d’iniziativa e di idee: potete divertirvi a operare tanti piccoli cambiamenti con grandi possibilità dei risultati positivi e con l’aiuto anche della buona sorte, cosa che non guasta mai.

Scorpione

Sarebbe cosa buona e saggia rinunciare a un’idea che si sta rivelando meno interessante e produttiva del previsto o ritornare sui vostri passi, se vi siete spinti troppo in avanti. Parliamo d’amore: non mostratevi timorosi nell’aprire il cassetto dei vostri sogni e delle vostre illusioni. Qualche volta si avverano! Cercate di dormire più a lungo, di rilassarvi il più possibile.

Sagittario

Le energie sono buone e la mente è lucida. Ciò nonostante, più che alle questioni professionali del momento siete interessati a quelle del vostro futuro. Siete concentrati su prospettive e opportunità che la vostra vita professionale sembra riservarvi. Attenti agli eccessi alimentari e a non creare infelicità a chi vi vuol bene. Curate l’aspetto fisico, anche a costo di una spesa extra.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 30 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno

Una straordinaria lucidità mentale e un eccellente livello di comunicazione sono un lasciapassare di tutto rispetto nel lavoro: vi permetteranno di trovare punti di intesa con tutti, imprimere un ritmo sostenuto alla vostra attività, ultimare lavori in sospeso o varare nuovi progetti. E in amore? Sarete più vicini alla persona amata, ma non significa che sarete anche tolleranti.

Acquario

Con il Sole (in Gemelli) e la Luna (in Bilancia) che stimolano l’ambizione, l’ozio, è bandito in questi giorni. Tuttavia, la strada per arrivare in vetta è ripida e irta di ostacoli (Marte e Mercurio vi remano contro), perciò la scalata sarà faticosa e forse quello che troverete non sarà ciò che speravate. Organizzatevi al meglio per tenere sotto controllo distrazione e nervosismo.

Pesci

Siete pronti ad accettare il guanto della sfida, sempre ammesso che qualcuno osi lanciarvelo. Con l’aria determinata e agguerrita che avete oggi, infatti, non troverete molte persone disposte a mettersi contro di voi! Coltivate il rapporto affettivo con tanto amore ed altrettanta passione. Negli affari, prontezza, intuito speculativo e senso pratico non dovrebbero mancare.