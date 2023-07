Oroscopo di oggi, 19 luglio 2023: Ariete senza freni, poca energia per i Pesci

Oroscopo di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 19 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La triade magica di Luna, Mercurio e Venere nel segno amico del Leone rappresenta un invito a lasciarvi andare al massimo. Datevi alla vita con generosità, senza risparmiarvi. Vedrete che otterrete qualcosa di bello dalle vostre iniziative, anche le più rischiose.

Toro

Al momento non riuscite a trovare il momento adatto per agire e soprattutto per muovervi con sicurezza. La presenza disarmonica della Luna, di Mercurio e di Venere in Leone, vi mette anche in guardia da chi vi circonda. Dietro parole gentili potrebbe nascondersi una certa cattiveria.

Gemelli

Oggi il telefono non smette di squillare. Con i pianeti armonici in Leone, sembra che tutti si stiano dando da fare per riempire la vostra agenda di appuntamenti. In fondo non vi dispiace essere così ricercati. Cercate soltanto di non dimenticarveli poi questi appuntamenti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nettuno si trova in aspetto armonico nel segno dei Pesci e da questa posizione vi aiuta a liberare la vostra fantasia, troppo spesso compressa e imprigionata a causa degli impegni lavorativi. Potete concedervi di sognare e saprete farlo con passione ed entusiasmo.

Leone

La presenza della Luna nel vostro segno oggi vi permetterà di ritrovare quel buonumore che avevate un po’ perso nei giorni scorsi. Gli amici e il partner oggi si riveleranno essere un appoggio veramente prezioso per voi, su cui potete contare ciecamente.

Vergine

In famiglia ci sono alcune situazioni che vi rendono nervosi, probabilmente perché, con Saturno in opposizione, è diventato ormai comune mettere tutto sulle vostre spalle. Cercate di far presente ai vostri parenti che anche voi avete bisogno dei vostri spazi e della vostra libertà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le gratificazioni che aspettavate da tanto stanno per arrivare: non mollate! Oggi gli influssi armonici della Luna in Leone vi coccoleranno e vi aiuteranno a sentirvi speciali. In più ci sarà anche una piccola sorpresa ad aspettarvi, in arrivo da parte di una persona speciale.

Scorpione

Sia la Luna che Venere e Mercurio oggi si trovano in aspetto disarmonico nel segno del Leone: potreste perdere le tracce di una persona importante e rammaricarvi del fatto di non riuscire più ad instaurare un dialogo. Al momento però non potete farci niente.

Sagittario

I pianeti armonici in Leone brillano e portano allegria nella vostra giornata. Sentite di meritate maggiore considerazione da parte di qualcuno e finalmente vedrete che le cose cambieranno anche da questo punto di vista. Rimanete pronti a ricevere delle gratificazioni.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 18 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Marte si trova nel segno amico della Vergine e non potreste desiderare di meglio dal punto di vista della comunicazione e delle trattative di ogni genere. Oggi sarete in grado di dialogare praticamente con chiunque e in maniera assolutamente matura e costruttiva.

Acquario

L’opposizione della Luna e di Mercurio nel segno del Leone indica che questa sarà una giornata importante, ma non è altrettanto chiaro quale piega potrebbe prendere. Di certo dovrete impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi, perché il treno potrebbe non passare di nuovo.

Pesci

L’opposizione di Marte stimola Saturno, già presente nel vostro segno, a dare probabilmente il peggio di sé. Le vostre energie sono molto basse: vi sentite schiacciati da una quantità di compiti insormontabile. Attenzione alla salute: riguardatevi e tenetevi controllati.