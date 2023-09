Orrore in una strada ad alta velocità, trovato cadavere bendato e coi piedi legati

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della locale stazione e il medico legale far luce sul macabro ritrovamento

Orrore in una strada ad alta velocità vicino Trieste, centro metri prima dell’uscita di Valmaura. Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme dopo aver visto il cadavere di uomo appeso al guardrail, bendato e con i piedi legati.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervervenuti prontamente i carabinieri della locale stazione. A breve è previsto l’arrivo del medico legale e del pm per far luce sul macabro ritrovamento. Indagini in corso.