Ortigia film festival, a cento anni dalla nascita una mostra fotografica dedicata a Mastroianni

La mostra su Marcello Mastroianni al Ortigia film festival. Un omaggio all'attore e alle sue interpretazioni cinematografiche in Sicilia

SIRACUSA – Tra gli eventi della XVI edizione di Ortigia film festival, in programma a Siracusa dal 6 al 13 luglio, e ad Avola dal 31 luglio al 2 agosto, un posto di rilievo spetta alla mostra su Marcello Mastroianni dal titolo “Omaggio a Marcello – L’uomo Marcello, l’attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia”. La mostra sarà inaugurata al pubblico il 6 luglio presso l’Ortea Palace di Siracusa, curata dal fotografo Daniele Luxardo, presidente del comitato “Mastroianni 100”.

Un omaggio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano

Mastroianni ha dato vita, nell’arco della sua lunga carriera, a personaggi che hanno contribuito alla diffusione, nell’immaginario collettivo, dell’identità culturale siciliana. La mostra vuole essere un omaggio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano e internazionale a cento anni dalla nascita.

L’intento, attraverso le foto, è quello di raccontare le sue indimenticabili interpretazioni legate alla Sicilia che mettono in luce la complessità di Mastroianni come interprete in rapporto al suo tempo. Si tratta di una retrospettiva dei momenti più significativi, colti da grandi fotografi sui set di alcuni celebri film girati in Sicilia. Le immagini dei fuori scena, tra una pausa di riposo e un momento catturato alla sua intimità di attore, ci mostrano la straordinaria capacità di calarsi nei personaggi che interpretava. Le immagini immortalano, attraverso l’occhio e la maestria di celebri fotografi e fotoreporter, il grande interprete in vari momenti della sua attività in un arco cronologico che va dal 1957 alla prima metà degli anni duemila.

Si tratta di immagini dal set de ‘Le notti bianche’ di Luchino Visconti a ‘Il Bell’Antonio’ di Bolognini. Da ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi a ‘Stanno tutti bene’ di Giuseppe Tornatore. A completare l’allestimento della mostra, in collaborazione con il Trailers film fest, un video, che sarà proiettato in loop, per aiutare lo spettatore a ripercorrere la carriera cinematografica del grande attore, attraverso i trailers dei suoi celebri film.

“La ricorrenza del centenario dalla nascita di Mastroianni – dichiara Daniele Luxardo – presidente dell’associazione Arte&Cinema – è la più gradita occasione per onorarne debitamente la memoria dello straordinario spessore artistico e umano che lo ha contraddistinto nel suo mirabile percorso professionale. La scelta dell’Ortigia Film Festival 2024 di ospitare la mostra rappresenta un’opportunità davvero speciale per conoscere ed apprezzare la sua arte interpretativa magistrale distintasi nel recitare sempre sottovoce e nel sussurrare la profonda umanità di ogni personaggio”.