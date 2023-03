Ortigia, posteggia auto per andare in banca ma al ritorno non c’è più: denunciata ladra

Una donna di 39 anni è stata denunciata dopo aver tentato di rubare l'auto ad un pensionato che si era recato in banca ad Ortigia

La stazione dei carabinieri di Siracusa Ortigia ha denunciato una donna di 39 anni per furto di un’auto appartenente ad un pensionato. La vittima aveva parcheggiato la sua macchina per recarsi in banca, ma al suo ritorno l’auto non c’era più. I carabinieri, in base a quanto accaduto, – non il primo caso e neanche l’ultimo – hanno avviato un’indagine e, grazie all’analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici, sono riusciti a identificare la ladra.

Auto restituita al legittimo proprietario

La donna, pertanto, è stata rintracciata e denunciata, mentre l’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario che è stato protagonista di un’esperienza poco felice e sempre più frequente.