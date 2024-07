Ortigia, studentesse americane violentate in centro: due arresti

Come ricostruito dalle indagini, le due giovani vittime sarebbero state "intrappolate" da due ragazzi. Dopo averle separate, sarebbe partita la violenza sessuale in due luoghi separati della città

Attimi di terrore a Ortigia (Siracusa), luogo in cui due studentesse americane in vacanza in Sicilia sono state violentate da due giovani, uno di 18 e l’altro di 19 anni. Condotte in una trappola, le due ragazze hanno denunciato gli aggressori.

A quel punto, l’intervento da parte dei militari ha permesso l’arresto per i due giovani. L’accusa nei loro confronti è quella di violenza sessuale aggravata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ortigia, violenza sessuale in centro: le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini scattate a seguito della denuncia, la violenza sessuale ai danni delle due ragazze americane presenti a Ortigia in vacanza sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio. Questa, sarebbe inoltre avvenuta nel pieno centro della città di Siracusa.

Come ricostruito dalle indagini, le due giovani vittime sarebbero state “intrappolate” da due ragazzi. Dopo averle separate, sarebbe partita la violenza sessuale in due luoghi separati di Ortigia. Una nei pressi del lungomare, l’altra in un’abitazione vicina. La mattina successiva, la denuncia delle ragazze coinvolte nell’abuso ha portato all’apertura delle indagini, quindi la ricostruzione, la ricerca e gli arresti per i due giovani.