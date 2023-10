Otto ore di ritardo per il volo Palermo-Bergamo, odissea per i passeggeri Ryanair

Giornata da dimenticare per i passeggeri del volo Palermo-Bergamo. L'aereo è giunto a destinazione solo dopo otto ore.

Giornata da dimenticare per i passeggeri del volo FR6148 di Ryanair diretto da Palermo a Bergamo. Secondo la ricostruzione della vicenda, infatti, l’aereo che avrebbe dovuto partire dal capoluogo siciliano in direzione aeroporto di Orio al Serio ha accumulato numerose ore di ritardo.

Il volo avrebbe riportato dei ritardi al momento dell’atterraggio. La partenza dalla Sicilia era stata inizialmente programmata alle ore 15.50 ma, a causa dei disagi, l’arrivo è avvenuto soltanto alle ore 1.44 del giorno dopo.

Ritardo Palermo-Bergamo

“Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città bergamasca, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria”, fa sapere la società ItaliaRimborso con una nota.

“Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004“, aggiunge la società.