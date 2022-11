Pace fiscale 2022: cos’è e come funziona, chi ne ha diritto

Ecco cosa sapere e come comportarsi con le cartelle esattoriali in base a quelle che saranno le disposizioni del Governo Meloni

Pace fiscale, dove eravamo rimasti? Con la vittoria di Giorgia Meloni e del Centrodestra al Governo, alle elezioni del 25 settembre, si prospetta uno scenario favorevole dal punto di vista fiscale.

Pace fiscale del Governo Meloni: cosa sappiamo

Per il momento ci sono solo indiscrezioni non confermate. Il Messaggero cita fonti di Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relativa, secondo cui la sanatoria si muoverebbe su più fronti:

un condono cartelle fino a mille euro (tradotto: cancellazione automatica dei debiti, senza neppure domanda), ma senza ulteriori dettagli su tipologia e data dell’iscrizione a ruolo;

un saldo e stralcio che consentirebbe di pagare una cifra forfettaria (si parla del 20%) per regolarizzare le cartelle fino a 2.500 euro. Si tratterebbe di una rivisitazione di quanto previsto nei programmi elettorali al capito fisco;

una rottamazione per tutte le cartelle esattoriali ricomprese in un determinato periodo (ancora da definire), con pagamento per intero della tassa originariamente dovuta, cancellazione di sanzioni e interessi, applicazione di una maggiorazione forfettaria del 5% e pagamento in dieci anni (ma siamo sempre nel campo delle speculazioni);

definizione pendenze non ancora a ruolo, pagando una maggiorazione del 5% e prevedendo rate per cinque anni (anche questa misura era nel programma elettorale).

Le ultime notizie dal Governo Meloni

Tra i possibili interventi in campo economico allo studio del governo Meloni ci sarebbe lo stralcio integrale delle mini-cartelle per tasse e multe non pagate: a riportarlo è il Sole24Ore, secondo cui l’esecutivo starebbe valutando un intervento su una soglia compresa tra i mille e i duemila euro.

Governo Meloni, quando arriva la pace fiscale 2022

La tregua o la pace fiscale che il governo Meloni sta mettendo a punto ha, questa volta, l’ambizione di far tornare l’Italia a essere un Paese normale in quello che è il più immenso e caotico “magazzino di debiti tributari” del mondo: con un valore di oltre 1.100 miliardi e un arretrato di cartelle che arriva al Duemila, come ha ripetutamente denunciato l’attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Ma perché l’obiettivo possa essere sfiorato, se non raggiunto, occorre un’operazione ad ampio raggio e a maglie larghe. Molto di più di quanto non siano state le tre rottamazioni di questi ultimi anni e i meccanismi di saldo e stralcio.

Da qui l’esigenza di una serie di interventi che siano appetibili per i contribuenti, senza impedire il recupero delle imposte non pagate, almeno nel loro ammontare originario.

La rottamazione quater

Tra le novità allo studio poi, riporta sempre il Sole24Ore, ci sarebbe anche una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, da affiancare allo stralcio integrale. La “rottamazione-quater” punterebbe a coinvolgere le cartelle inviate sia prima che dopo l’emergenza Covid-19.

L’opzione allo studio prevederebbero il pagamento integrale delle imposte dovute e un forfait del 5% per sanzioni e interessi, con un piano di versamenti degli importi dovuti rateizzato in almeno cinque anni.

Maxi condono delle cartelle esattoriali per assicurare più liquidità alle casse dello Stato

Cosa prevede la riforma fiscale di Giorgia Meloni, ora al governo

Nell’agenda economica del Centrodestra ci sarebbe una maxi-sanatoria delle cartelle esattoriali di basso importo, sanzioni forfettarie per quelle di valore più consistente, tregua fiscale con sanzione forfettaria e rateizzazione come alternativa all’iscrizione a ruolo.

In parte le misure sono già scritte nel programma elettorale: ma sarebbero ancora in via di definizione.

Cosa potrebbe cambiare con il nuovo Governo?

Nell’ambito della coalizione di Centrodestra, si tra ragionando sulle seguenti proposte da portare quanto prima nell’agenda del nuovo Governo:

saldo e stralcio dei debiti fiscali e tributari fino a 3mila-3.500 euro per le persone in difficoltà;

rottamazione di debiti superiori, con stralcio di sanzioni e interessi sostituiti da una maggiorazione forfettaria al 5% e rateazione in 10 anni;

tregua fiscale per le situazioni che precedono la cartella esattoriale, con sanzione al 5% e 5 anni di rate (formula del 5+5).

Per le cartelle con importi inferiori a mille euro potrebbe persino scattare la cancellazione, per alleggerire il magazzino fiscale dell’Agenzia delle Entrate intasato da anni e contenere la nuova valanga di cartelle in arrivo: secondo le stime di Federcontribuenti, ci sarebbero oltre 13 milioni in attesa di essere notificate tra fine 2022 e inizio 2023.

La situazione oggi

Come è noto, è stata concessa la proroga per il Saldo e Stralcio e la Rottamazione-ter che offre la possibilità di rientro nell’attuale pace fiscale ai contribuenti che avevano aderito ma poi erano decaduti per aver saltato delle rate negli anni dell’emergenza Covid.

L’esecutivo sta preparando un maxi-condono per cartelle esattoriali dal valore medio-basso. La Lega, inoltre, spinge anche per un nuovo saldo e stralcio, con uno sconto molto importante.

Il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo: “Cartelle esattoriali cancellate o ridotte al 50%”

Novità sulle cartelle esattoriali: fino a mille euro potranno essere “cestinate”, mentre per quelle tra mille e tre mila euro “l’imposta evasa può essere ridotta dal 50%”. Sono alcuni dei dettagli della prossima “tregua fiscale“, forniti ieri in tarda serata, dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Quarta Repubblica.

Il vice ministro Maurizio Leo ha precisato che sul 50% “si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta”, probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati.

Pace fiscale, significato

Per pace fiscale si intende una modalità di pagamento agevolata delle cartelle esattoriali, che può tornare molto utile ai contribuenti che hanno la necessità di regolare la propria posizione nei confronti del Fisco italiano

In che cosa consiste la pace fiscale?

La pace fiscale offre la possibilità di effettuare una rottamazione delle cartelle esattoriali, estinguendo dunque i debiti iscritti a ruolo in esse contenute. Per farlo il contribuente potrà versare la somma dovuta senza però vedersi addebitate sanzioni o interessi di mora.

Un pagamento agevolato che permette all’Agenzia delle Entrate di riscuotere i crediti con maggiore facilità e che aiuta i contribuenti a non veder peggiorare la propria posizione debitoria.

Va aggiunto che, oltre al debito, andranno corrisposte delle somme aggiuntive riferite soltanto alle spese sostenute dall’Agente della Riscossione per procedure esecutive e diritti di notifica.

Come funziona la pace fiscale

La pace fiscale è una modalità di pagamento agevolata in quanto prevede che le cartelle esattoriali con il Fisco possano essere regolate senza l’applicazione di sanzioni ed interessi di mora.

Può essere applicata per vari procedimenti, come ad esempio, la rottamazione ter, la definizione delle liti pendenti, la sanatoria delle irregolarità formali, lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro ed il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economica.

Introdotta con il decreto legge n.119 del 2018, la pace fiscale è diventata operativa con la Legge di Bilancio 2019. Proprio quest’ultima ha esteso l’applicazione della misura anche all’estensione degli avvisi bonari e al saldo e lo stralcio delle cartelle in base ai valori Isee dei contribuenti.

La proroga per il Saldo e Stralcio e la Rottamazione-ter concessa nel 2022 offre la possibilità di rientro nella pace fiscale ai contribuenti che avevano aderito ma poi erano decaduti per aver saltato delle rate negli anni dell’emergenza Covid.

Cosa non rientra nella pace fiscale

Nella pace fiscale non rientrano altre tipologie di debiti nei confronti dello Stato.

Si tratta, nello specifico:

del recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;

dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Come aderire alla pace fiscale?

Gli strumenti che la pace fiscale mette a disposizione del contribuente sono:

Saldo a stralcio cartelle: è una misura ideata per aiutare i contribuenti che versano in difficili condizioni economiche;

Dichiarazione integrativa speciale;

Rottamazione ter: valida per le cartelle comprese dal 2000 al 2017;

Condono mini-cartelle: prevista per cifre fino ai 1000 euro affidate all’agente tra il 2000 e 2010;

Rottamazione cartelle doganali;

Definizione agevolata per liti fiscali pendenti tributarie;

Definizione agevolata per avvisi di accertamento;

Definizione agevolata processi verbali di contestazione;

Sanatoria per imposta consumo e-cig.

Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali

In precedenza si è accennato anche al saldo e allo stralcio delle cartelle esattoriali, operazione che permette di pagare i propri debiti a saldo, ovvero andandone a decurtare una parte.

Si tratta, in sostanza, di un pagamento parziale rispetto a quanto richiesto e privo di interessi di mora e sanzioni, ma che permetterà alla fine di estinguere il debito.

È un’agevolazione che spetta alle persone fisiche e che riguarda solo alcune situazioni stabilite dalla legge. Ecco quali sono:

quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20.000 euro;

quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3;

per carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali;

quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Pace fiscale in arrivo

Come funzionerebbe il nuovo saldo e stralcio delle cartelle esattoriali

La riforma fiscale auspicata da Meloni prevedrebbe anche un nuovo saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. In particolare, per le somme inferiori a mille euro, il governo prevede la cancellazione definitiva del debito. Già oggi, grazie alla Legge n. 145/2018, il saldo e stralcio è riconosciuto a determinate categorie di contribuenti, ma prevede la riduzione delle somme e la condizione di grave e comprovata difficoltà economica.

Il “saldo e stralcio” riguarda solo le persone fisiche ed è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione.

La misura agevolativa, oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Sono considerati in “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” i contribuenti che:

hanno un ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro (a questi spetta anche, oggi, il bonus 150 euro, qui i requisiti);

alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, hanno già presentato la procedura di liquidazione.

Nell’ambito dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi all’emergenza Covid, inoltre, il Decreto Fiscale, ha previsto la possibilità di effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021 entro il 14 dicembre 2021. Successivamente, la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha ulteriormente modificato i termini, prevedendo la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento entro il:

30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020;

31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021.

Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si è perfezionata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973”.

I debiti fiscali “sanabili”, ecco quali sono

Con i meccanismi in arrivo si dovrebbe riuscire a sanare ogni forma di tributo o imposta dovuti e non pagati: dalle multe all’Imu, dall’Iva all’Irpef, a ogni altro balzello. Ma nel novero alla fine dovrebbe essere inseriti anche i contributi previdenziali non versati.

Chi può aderire alla pace fiscale 2022

Potranno aderire ai differenti meccanismi di sanatoria coloro che abbiano ricevuto una cartella esattoriale, ma anche coloro che si trovano in altre situazioni debitorie accertate e anche coloro che non hanno pagato, ma non sono stati accertati.

Per chi ha cartelle fino a mille euro

Per le cartelle non pagate, relative a tutti gli anni dal 2000 al 2015, di importo fino a mille euro il progetto prevede quello che in gergo si chiama stralcio: la cancellazione del debito e la chiusura della posizione. Senza oneri.

Per chi ha cartella da 1.000 a 3.000 euro

Il secondo capitolo, sempre relativo agli anni dal 2000 al 2015, del piano riguarda le cartelle oltre i mille euro e fino a 3.000. In questo caso si prevede il meccanismo del saldo e stralcio per chi si trova in difficoltà. L’ipotesi più accreditata è quella del pagamento del 20 per cento dell’ammontare e del taglio dell’80 per cento. Anche se va detto che nel totale originario c’è una quota rilevante composta da sanzioni e interessi.

Per chi ha cartelle sopra i 3.000 euro

Per le cartelle di importo superiore ai 3 mila euro si punta a un meccanismo basato sul pagamento dell’intera imposta originaria, maggiorata, però, solo del 5 per cento (al posto di sanzioni e interessi) e diluita automaticamente in 10 anni.

Per chi non ha cartelle, ma non ha pagato

Per tutte le situazioni di mancato pagamento delle imposte che non sono diventate cartelle e, dunque, anche per l’omesso pagamento non riscontrato o accertato, si ipotizza una soluzione che contempla la definizione di quanto dovuto attraverso il confronto con l’amministrazione finanziaria. A quel punto, sull’importo determinato si prevede il pagamento del totale con una sanzione forfettaria del 5 per cento e la rateizzazione automatica in 5 anni, che potrebbero arrivare a 10 per somme superiori a certe cifre.