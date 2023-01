Paceco, aggressione e minacce a carabinieri dopo un controllo: 3 denunce

Resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente: queste le accuse per tre pregiudicati

Paletta alzata ad un posto di blocco dei carabinieri, in via Marsala, in località Paceco, per tre persone. Alla guida dell’autovettura c’era una donna, sul sedile del passeggero e in quello posteriore due uomini. I militari dell’arma della Compagnia di Trapani, col supporto del XII Reggimento Sicilia, hanno chiesto patente, libretto e assicurazione, ma la conducente del mezzo non aveva il documento di guida e l’auto non era assicurata.

Sono dunque scattati una pesante multa e il sequestro amministrativo dell’autovettura, così come previsto dal Codice della Strada. Mentre i carabinieri procedevano alla compilazione dei verbali, i tre soggetti, dopo aver chiesto più volte alle forze dell’ordine di desistere dal loro operato e non avendo ottenuto ciò che pretendevano, sono andati in escandescenze, e sono passati agli insulti, alle minacce e al danneggiando dell’auto dei militari sferrando calci sulle fiancate.

Per le tre persone, pregiudicate, è scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria.