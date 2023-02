Paceco, dal Comune assist allo sport

Completato il parco attrezzature per le scuole e per i campi comunali, il sindaco Scarcella: “Campagna promozione attività sportive non finisce qui”

PACECO (TP) – Prosegue la campagna di promozione sportiva avviata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Paceco: a seguito di una ricognizione sulle dotazioni negli istituti scolastici, è stato completato il parco attrezzature sportive con l’acquisto di tutto il materiale occorrente, tra canestri, palloni, testimoni per staffetta, panchine, corde, anelli, birilli, racchette, reti da volley, porte da badminton, tappetini e tanto altro; inoltre, sono stati acquistati due seggioloni per arbitri da collocare nei campi da tennis comunali.

Lo comunicano il Sindaco, Giuseppe Scarcella, e l’assessore allo Sport, Michele Ingardia.

“La crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi passa anche dallo sport – sottolinea il primo cittadino – motivo per cui abbiamo previsto l’acquisto delle attrezzature sportive da dedicare agli istituti scolastici, affinché i giovani possano svolgere al meglio ed in maniera completa tutte le discipline”.

“Dopo i canestri collocati nella Villa comunale e nel Giardino della Legalità, e i materassi per la pratica del salto in alto acquistati lo scorso anno, con i fondi del bilancio 2022 abbiamo mirato al completamento delle attrezzature per le scuole e dei campi da tennis comunali – aggiunge l’assessore Michele Ingardia – e ritengo che la procedura di sostegno e valorizzazione dello sport possa ormai considerarsi strutturale e proseguirà anche negli anni futuri; l’Assessorato allo Sport continuerà ad impegnarsi per la realizzazione di quanto necessario per promuovere e portare lo sport di Paceco ad alti livelli”.

Sindaco e assessore, infine, esprimono ringraziamenti “a tutto il Consiglio Comunale che, con l’approvazione del bilancio, ha consentito di poter utilizzare i fondi stanziati dall’Amministrazione; ai tecnici del quarto settore che hanno curato con professionalità la procedura d’acquisto; alla dirigente scolastica Barbara Mineo e alle professoresse Giovanna Pellegrino e Maria Caruso per la collaborazione e il supporto”.