Pachino, picchia custode cimitero: denunciato titolare agenzia funebre

Aggressione al cimitero a Pachino, nel Siracusano, dove la polizia ha denunciato il titolare di un’agenzia funebre. L’uomo, 54 anni, già noto alle forze di polizia ieri ha sferrato un pugno al custode del camposanto, che aveva lamentato il mancato versamento del contributo previsto per i diritti di una sepoltura.

La vittima, finita a terra, si è ferita a un braccio con i vetri della porta d’ingresso del suo ufficio andata in frantumi e il cimitero è stato chiuso. L’aggressore, oltre che per violenza e lesioni personali a un incaricato di pubblico servizio, è stato denunciato anche per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.