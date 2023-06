Padre distratto fuma sigaretta quando il treno riparte: a bordo la figlia di 10 anni

"Distrazione fatale" per una bionda

Le stazioni si sa, sono spesso luoghi dei più disparati aneddoti e racconti. Luoghi affollati dove si intrecciano storie, emozioni, sentimenti, vicende belle, brutte e…imperdonabili distrazioni. E’ il caso di un papà che, nell’attesa della partenza del treno decide di fumarsi una sigaretta.

Tutto è bene quel che finisce bene

Siamo nella stazione di Napoli Centrale: è un attimo, il treno fischia e si mette in moto, con l’uomo che, ritornato in sè, realizza il grosso guaio. A bordo, ormai da sola, c’è la figlia di 10 anni. Immediatamente allerta la polfer che, alla prima fermata, quella di Caserta, predispone l’affidamento della bimba agli operatori della locale Sottosezione Polfer. Questi provvedono subito a tranquillizzarla e rassicurarla sull’imminente arrivo del padre che è già sul treno per raggiungerla.