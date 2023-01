Pakistan, attentato suicida alla moschea di Peshawar: decine di morti e feriti

Anche la capitale Islamabad è stata messa in stato di massima allerta. Parte dell’edificio della moschea è crollata per l’esplosione

Il bilancio delle vittime dell’attentato suicida contro una moschea di Peshawar, in Pakistan si aggrava di ora in ora. Secondo fonti sanitarie, riprese dai media locali, i morti sono 32. Ci sono inoltre 147 feriti.

Il primo ministro pachistano Shebaz Sharif ha duramente condannato l’attacco. In un comunicato ha affermato che “non ha nulla a che vedere con l’Islam” e ha chiesto unità contro il terrorismo.

Anche la capitale Islamabad è stata messa in stato di massima allerta per la sicurezza. I media locali attribuiscono l’esplosione avvenuta durante le preghiere a un attentatore suicida. In seguito alla deflagrazione, definita molto potente, sono state uditi colpi d’arma da fuoco. Parte dell’edificio della moschea è crollata per l’esplosione.