Palazzina va a fuoco nel Milanese: in 6 finiscono all’ospedale

Un pericoloso incendio si è sviluppato sulla terrazza di un appartamento al 5° piano di una palazzina di 6 piani fuori terra in via Eugenio Curiel a Rozzano nel milanese, poco dopo le quattro del pomeriggio. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad evacuare le persone del 6° piano. Tre persone trasportate in Humanitas, due in giallo e 1 in verde e 3 persone all’ospedale di Melegnano , 1 in codice giallo e 2 in verde. Sul posto anche 118 e polizia locale.