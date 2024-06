Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo Acreide, indagata anche l’educatrice che ha provato a salvarlo

La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e indagato per omicidio colposo il proprietario della fattoria e gli educatori.

Sono almeno sei gli iscritti nel registro degli indagati per la morte del piccolo Vincenzo, il bimbo di 10 anni caduto nel pozzo a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e indagato per omicidio colposo il proprietario della fattoria e gli educatori. Tra loro c’è anche la 54enne che ha provato a salvare il piccolo. Si tratta di un atto dovuto in vista degli esami irripetibili, come l’autopsia.

Lo strazio della mamma del bimbo morto nel pozzo sui social

“Sei una perla rara, ti amiamo vita nostra, il nostro cuore è in frantumi e la nostra anima è nera come la notte vita mia. Noi siamo morti con te dentro quel maledetto pozzo” ha scritto la mamma del piccolo sui social, pubblicando anche una sua foto.