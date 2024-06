Palazzolo Acreide, mamma del bimbo caduto nel pozzo: “Nostra vita è inferno”

Paola Carnemolla, la mamma di Vincenzo di 10 anni che ha perso la vita in un pozzo a Palazzolo Acreide, sui social esprime il proprio dolore.

Paola Carnemolla, la mamma di Vincenzo di 10 anni che ha perso la vita giovedì scorso in un pozzo a Palazzolo Acreide nel corso di un campo estivo, sui social esprime il proprio dolore. “E poi arriva un altro giorno senza il mio Vincenzino, vita nostra. La nostra vita senza te è diventata un inferno. Il cuore in mille frantumi. Vincenzino mio sole della mia vita” scrive su Facebook.

“Grazie alla comunità”

“Ringraziamo tutta la comunità di Palazzolo Acreide per l’affetto che hanno nei nostri confronti per la perdita del nostro piccolo Vincenzo – dice ricordando anche il fondamentale sostegno di tutti gli amici e i parenti sottolineando che il loro cuore è rotto -. L’anima è distrutta e nera e non ci sarà pace nella nostra vita”.