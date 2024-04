Palermo, dopo 13 giorni si risveglia dal coma: la Pasqua di un giovane 22enne

Il giovane era stato vittima di un incidente: i vigili del fuoco lo avevano estratto vivo, ma in gravissime condizioni, dalle lamiere della sua auto.

Esattamente nel giorno di Pasqua, quando si celebra la Resurrezione, il giovane Mario Di Carlo, 22 anni, di Ficarazzi (Palermo) si è risvegliato dal coma dopo un brutto incidente avvenuto 13 giorni fa.

La dinamica dell’incidente

Il 16 marzo scorso Mario era finito con la auto contro una palma in viale Regione Siciliana a Palermo, nella zona di via Oreto. I vigili del fuoco lo avevano estratto vivo, ma in gravissime condizioni dalla lamiere delle sua auto, dopo che alcuni automobilisti avevano chiamato il 112.

Il risveglio dal coma nel giorno di Pasqua

I sanitari hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Civico, viste le sue condizioni. Il giovane ha lottato tra la vita e la morte per 13 giorni: ieri ha ripreso conoscenza dopo quasi due settimane di ricovero. Quando ha aperto gli occhi ha trovato al suo fianco la mamma.