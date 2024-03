Lutto per l’ospedale Civico, giovane dottoressa cade dal settimo piano e muore

Si indaga sulle cause del decesso della giovane. Amici e colleghi sotto shock per l'improvvisa perdita.

Ospedale Civico di Palermo a lutto dopo la morte di una giovane dottoressa – una ragazza di 26 anni – caduta dal settimo piano e deceduta in seguito al violento impatto con il suolo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 7 del mattino di mercoledì 6 marzo 2024.

Come è morta la dottoressa dell’ospedale Civico

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 26enne sarebbe precipitata dal settimo piano intorno alle 7 del mattino e l’impatto al suolo si sarebbe rivelato fatale. La giovane sarebbe morta sul colpo. Non è ancora chiaro, al momento, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Le indagini

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e gli agenti di polizia per transennare l’area in cui si è verificata la tragedia e avviare le indagini di rito.

La tragedia di Trapani

Nelle scorse ore una caduta si è conclusa in tragedia anche a Trapani. Un uomo di 86 anni sarebbe precipitato dalla finestra di casa, al quarto piano, e sarebbe caduto. Per l’anziano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini: in base a una prima ricostruzione, l’86enne sarebbe stato colto da un malore mentre sistemava una tenda su una scala e sarebbe caduto dalla finestra. Un incidente domestico, quindi.

Immagine di repertorio