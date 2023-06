Palermo, a Villa Sofia-Cervello inaugurato nuovo reparto Oncoematologia

Il nuovo reparto ristrutturato vede un numero totale di 20 posti letto

E’ stato inaugurato il nuovo reparto dell’UOC (Unità Operativa Complessa ) “Oncoematologia” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” di Palermo, presso l’ospedale “Vincenzo Cervello” ( anche sede dell’ascritta Unità Operativa). L’Oncoematologia è diretta dalla dott.ssa Caterina Patti e afferisce al Dipartimento di Oncologia, diretto da Aurelio Maggio. Il nuovo reparto ristrutturato vede un numero totale di 20 posti letto: nella specie 14 camere di degenza, di cui 8 singole e 6 doppie. All’evento era presente l’Assessore Regionale della Salute Giovanna Volo.

“Si raggiunge oggi – afferma, a nome di tutta la direzione strategica, Walter Messina, commissario straordinario dell’AOOR “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” di Palermo – un obiettivo ambizioso della direzione strategica, fortemente voluto da tutti noi. Il nuovo reparto, strutturalmente caratterizzato da dotazioni tecniche all’avanguardia, ed in grado di garantire elevati standard di sicurezza e comfort ai pazienti, è stato progettato e realizzato per raggiungere a pieno anche l’obiettivo di umanizzazione delle cure, che deve caratterizzare sempre l’assistenza ospedaliera, ma che, soprattutto in ambiti di cura così delicati, non può giammai essere sottovalutato. Abbiamo il dovere di rendere quanto più possibile alta la qualità tecnica e assistenziale, soprattutto in reparti come questo, destinati a cure molto delicate ed in grado di invertire anche il trend della mobilità passiva verso altre Regioni. La sostenibilità dell’SSN passa anche dalla competitività della nostra offerta assistenziale, che oltre a poggiare certamente su professionisti di elevata caratura, come dimostra il patrimonio umano e professionale che caratterizza la nostra azienda, deve anche saper coniugare appropriatezza diagnostico- terapeutica e di risorse, e assicurare modelli organizzativo gestionali in grado di sostenere la sfida di salvaguardia del sistema di Salute pubblica, che oggi più che mai impegna trasversalmente tutti, per garantire parità di accesso a prestazioni assistenziali e cure, oltre che qualità delle stesse, a presidio di un diritto fondamentale a copertura costituzionale, qual è quello della Salute, e del sistema universalistico su cui poggia. Il management, pertanto, pone anche un vivo ringraziamento alla sensibilità dimostrata dalle autorità tutte, ed in particolare dal Presidente della Regione Renato Schifani e dall’Assessore Regionale della Salute Giovanna Volo, su questo obiettivo”.

Quest’ultima che era presente alla cerimonia di questa mattina, ha commentato: “Ogni inaugurazione riafferma l’impegno del Governo regionale per la Sanità Pubblica. Questi sono momenti di grande soddisfazione. Per me in particolare, perché ho fatto la mia prima specializzazione presso l’ospedale Cervello. Inaugurare – continua Volo – un nuovo reparto significa dare la possibilità ai pazienti di avere anche ambienti confortevoli e sicuri, posta la già indiscutibile qualità dei professionisti”. Presenti diverse autorità e managers delle aziende sanitarie. Oltre all’apprezzamento del Sindaco della città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla e delPresidente OMCEO Palermo, Toti Amato, impegnati in altra sede, giunge anche quello della SS Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che in un messaggio all’ENTE evidenzia: “Desidero far pervenire ai medici e agli operatori sanitari di codesta azienda il mio plauso per la professionalità e l’impegno quotidianamente profusi nello svolgimento di un delicato e insostituibile operato nei confronti dei soggetti più fragili della società civile”. Per Caterina Patti, direttore di Oncoematologia: “E’ un sogno che si realizza con l’obiettivo di rendere meno doloroso possibile il difficile percorso di vita di questi pazienti”.