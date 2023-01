Palermo, alunna va in ipotermia in classe, Lagalla: “Intervento in corso nella scuola”

È accaduto alla elementare Emanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano. La dirigente afferma di avere segnalato da tempo il problema "E' motivo di dispiacere, il malore occorso a una piccola alunna a causa del freddo che si è determinato per un guasto improvviso all'impianto di riscaldamento, che l'Amministrazione sta provvedendo rapidamente a riparare e che, già da domani, riporterà a normalità la situazione". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in merito alla vicenda che ha visto un'alunna, una bambina di quinta elementare del plesso "Emanuela Loi" di via Dogali nel quartiere Passo di Rigano di Palermo che fa capo all'istituto comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa. La situazione nelle scuole a Palermo Il primo cittadino di Palermo, aggiunge: "La situazione delle scuole è nota. Ha accumulato ritardi di manutenzione e, quindi, con problemi gestionali non banali che l'Amministrazione sta provvedendo a risolvere, sia erogando direttamente somme a favore degli istituti scolastici, sia nell'ambito di un accordo quadro che, a seguito dell'approvazione del bilancio, questa Amministrazione, è stata in grado di avviare".