Palermo, c’è troppo freddo in classe: bimba in ospedale per ipotermia

Da qualche giorno e le temperature si sono abbassate notevolmente. Ecco perché i riscaldamenti erano spenti

In classe c’è freddo e un’alunna si sente male. E’ successo a Palermo nella scuola elementare della scuola “Emanuela Loi” in via Dogali. La bambina che frequenta la quinta elementare ha cominciato a tremare e quando i sanitari del 118 sono arrivati l’hanno trovata in ipotermia.

Un guasto nei riscaldamenti

Nell’istituto i riscaldamenti sono spenti per un guasto e da qualche giorno e le temperature si sono abbassate notevolmente. Il segretario della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino esprime solidarietà alla dirigente scolastica Rosaria Corona dell’istituto Emanuela Loi di Passo di Rigano alla piccola studentessa, a tutti gli studenti, e a tutti i dirigenti scolastici che “nonostante l’abnegazione e l’enorme lavoro che svolgono ogni giorno si sentono spesso soli e abbandonati in trincea a combattere contro le inefficienze delle strutture edilizie scolastiche. Se il guasto c’è, ed è segnalato da tanto tempo, e accade un incidente, che altro c’è da fare, se non essere costretti a chiudere la scuola”.