Palermo, ancora furti con spaccate: colpito negozio alla Zisa

Non si arrestano più, a Palermo, i furti con spaccata. L’ultimo nella notte fra il 15 e il 16 gennaio, quando alcuni malviventi hanno colpito un negozio in zona Zisa. Precisamente Le Mille, in via Eugenio l’Emiro. Solita modalità, con i ladri che si sono introdotti nei locali portando via l’incasso dopo avere mandato in frantumi la vetrina d’ingresso.

Telecamere in aiuto

Sconosciuta l’entità del bottino prelevato dalla cassa. Sono in corso le indagini degli inquirenti che potranno avvalersi delle telecamere di video sorveglianza nel tentativo di risalire ai colpevoli. Solo ieri, in termini di furti con spaccate, la notizia del furto ai danni del ristorante NoName in via Paternostro. Due giorni fa la vetrina spaccata in via Napoli angolo via Maqueda nel negozio di giocattoli Toys.