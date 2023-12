Palermo, ancora incendi di rifiuti: VvF intervengono per salvare auto

Incendi di rifiuti nelle strade di Palermo. Sono giorni caldi nel capoluogo siculo con continui episodi di roghi di spazzatura.

Incendi di rifiuti nelle strade di Palermo. Sono settimane calde nel capoluogo siculo con continui episodi di roghi di spazzatura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti stanotte per evitare danneggiamenti alle auto parcheggiate vicino i cassonetti stracolmi di immondizia. I fatti si sono verificati in via Perpignano e in via Eugenio l’Emiro. Sono state appiccate più volte fiamme ai danni di rifiuti di varia natura. Situazione similare è avvenuta pure in via Antonio Marinuzzi, in via Oreto, in via Tiro a Segno e in via XXVII Maggio