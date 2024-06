Palermo, molestie ad allieve: arrestato istruttore di una palestra

Un giovane è stato arrestato per aver tentato di compiere degli atti sessuali verso delle ragazzine, le sue allieve.

Accusato di adescamento di minori e produzione di materiale pornografico, un giovane istruttore 27enne di Palermo è stato arrestato per aver tentato di compiere degli atti sessuali verso delle ragazzine, le sue allieve.

Scattate le verifiche del caso dopo la segnalazione di un genitore, il giovane si trova adesso agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Palermo, in arresto un giovane istruttore di palestra

Come deciso dal gip su richiesta della Procura di Palermo, per l’istruttore è scattata la misura degli arresti domiciliari. Come emerso in un secondo momento, le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un genitore, preoccupato dai racconti della figlia, una quattordicenne di Palermo.