Palermo, auto in fiamme in condominio: tanta paura

Auto in fiamme a Palermo. In un condomino di viale Lazio alcune macchine sono state travolte dal fuoco in un garage.

Auto in fiamme a Palermo. In un condomino di viale Lazio alcune macchine sono state travolte dal fuoco in un garage davanti agli uffici dell’anagrafe del Comune siculo. In azione tre squadre dei pompieri. Sul posto anche i sanitari del 118 anche se non dovrebbero esserci feriti. I residenti hanno avuto molto timore e proprio loro hanno allertato i Vigili del Fuoco che hanno risposto prontamente.