Palermo, abitanti case popolari occupano uffici anagrafe: il motivo

Occupati da un gruppo di persone che abita nelle case popolari di Palermo gli uffici dell'anagrafe in viale Lazio.

Occupati da un gruppo di persone che abita nelle case popolari di Palermo gli uffici dell’anagrafe in viale Lazio. La richiesta è la residenza fittizia al fine di poter ottenere il certificato elettorale. Sul posto i Carabinieri, la Polizia e la Digos. Le case popolari sono principalmente occupate. Ad ogni modo gli abitanti minacciano di non uscire dagli uffici fino a quando non avranno il documento.